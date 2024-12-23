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Подтверждена совместимость ИТ-оборудования дистрибьютора TERA с операционной системой «ОСнова»

АО «НППКТ» и ООО «ТЕРА» рады объявить о подписании соглашения о сотрудничестве, которое открывает новые возможности для российских компаний. В рамках данного соглашения продукты TERA будут интегрированы в ОС «ОСнова», предоставляя клиентам отечественные решения. Об этом CNews сообщили представители АО «НППКТ».

Операционная система «ОСнова» является флагманом продуктовой линейки АО «НППКТ». Она доступна в исполнении для серверов и рабочих станций, а также в версиях, сертифицированных ФСТЭК и ФСБ России.

Среди ключевых технических особенностей ОС «ОСнова» можно выделить: групповые политики, обеспечивающие гибкую настройку и управление пользователями и ресурсами в корпоративной среде; фреймворк безопасности NESS, полностью разработанный АО «НППКТ», который предоставляет инструменты для защиты системы; запатентованные механизмы замкнутой программной среды, позволяющие администраторам более эффективно управлять безопасностью внутри организации; инструменты для построения и централизованного управления виртуальными инфраструктурами; постоянно пополняемая экосистема совместимого ПО, включающая сотни решений, в том числе от популярных российских вендоров.

Операционная система «ОСнова» зарегистрирована в реестре российского ПО Минцифры и идеально подходит для импортозамещения.

Кроме ОС «ОСнова», в пакет дистрибуции входят: ОС «Стрелец», предназначенная для обработки сведений, содержащих государственную тайну; объектно-реляционная СУБД «Лира-Р».

Директор департамента корпоративного программного обеспечения TERA Артем Парфентьев: «Данное сотрудничество предоставляет нашим компаниям отличные возможности для укрепления позиций на формирующемся рынке программного обеспечения России. Мы видим в АО «НППКТ» одного из сильнейших игроков на рынке операционных систем в ближайшем будущем и рады, что такой производитель теперь представлен в продуктовом портфеле TERA».

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Заместитель генерального директора АО «НППКТ» по развитию Андрей Шор: «Мы стремимся предлагать заказчикам больше надежных и безопасных отечественных решений, способствующих росту и развитию их бизнеса. Партнерство с TERA позволит нам гарантировать стабильную работу аппаратных платформ совместно с ОС «ОСнова» и обеспечить максимальный уровень защиты и комфорта».

Партнерство подразумевает не только комплексное предложение поставок ИТ-оборудования совместно с продукцией АО «НППКТ», но и возможность приобретения аппаратных платформ уже с предустановленной операционной системой ОС «ОСнова».

Также в рамках стратегического развития кооперации предполагается создание совместных программно-аппаратных комплексов, включающих в себя не только высокопроизводительные вычислительные средства, но и специальный релиз оптимизированной ОС «ОСнова», настроенной под требования типового пользователя ПАК.

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