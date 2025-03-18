SL Soft и НППКТ подтвердили совместимость своих продуктов

Разработчик бизнес‑приложений для государственных и корпоративных клиентов SL Soft (ГК Softline) и НППКТ объявили, что их решения — операционная система «ОСнова» и платформа интеллектуальной автоматизации Robin — успешно прошли тестирование на совместимость. Подтверждены полная совместная работоспособность и возможность эффективного использования обеих систем при задачах импортозамещения. Итог тестирования зафиксирован двусторонним сертификатом соответствия.

«ОСнова» — отечественная операционная система общего назначения, предназначенная для рабочих станций и серверов. ОС отличается уникальным подходом к оптимизации и надёжности, обладает обширной экосистемой совместимого ПО, отвечает современным требованиям защиты и идеально подходит для импортозамещения. Операционная система зарегистрирована в реестре Минцифры, а также сертифицирована ФСТЭК и ФСБ России.

Robin — импортозамещающая российская платформа интеллектуальной автоматизации бизнес-процессов с использованием настраиваемых программных роботов (RPA), ИИ-компонентов и технологии OCR. Robin берет на себя множество рутинных операций и высвобождает время сотрудников для интеллектуальных задач.

«Для нас как для отечественного вендора очень важно партнёрство с вендорами импортозамещающего российского ПО. Такое сотрудничество позволит большему количеству компаний автоматизировать свои бизнес-процессы и повысить эффективность работы», — сказал Андрей Шор, заместитель генерального директора НППКТ по развитию.

«Мы рады сообщить об успешном завершении тестирования наших продуктов. Теперь пользователи операционной системы «ОСнова» имеют возможность применять платформу Robin в своих проектах и автоматизировать рутинные бизнес-процессы в полностью отечественной ИТ-архитектуре», — отметил Павел Борченко, управляющий директор Robin компании SL Soft (ГК Softline).