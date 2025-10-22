ОС «ОСнова» и СУБД Jatoba представили комплексное решение для импортозамещения корпоративных систем

АО «НППКТ», разработчик отечественной операционной системы «ОСнова», и компания «Газинформсервис» объявляют о выпуске на рынок совместного решения, объединяющего ОС «ОСнова» и СУБД Jatoba. Новая разработка направлена на обеспечение информационной безопасности и импортозамещение в корпоративных информационных системах. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

Комплексное решение представляет собой полностью сертифицированный набор программного обеспечения, который обеспечивает надежную работу инфраструктуры в условиях современных киберугроз. Бандл включает в себя сертифицированную операционную систему, удовлетворяющую повышенные требования к безопасности, и сертифицированную, отказоустойчивую СУБД, адаптированную под российские стандарты.

«Создание совместного бандла — это важный шаг в развитии отечественного программного обеспечения. Объединение «ОСнова» и Jatoba позволяет предложить рынку готовое решение, которое отвечает всем требованиям безопасности и производительности», — отметил Андрей Шор, заместитель генерального директора по развитию АО «НППКТ».

Ключевые особенности нового программного комплекса: полная совместимость компонентов; повышенная защита данных; соответствие требованиям регуляторов; оптимизированная производительность; техническая поддержка от обоих вендоров; доступная стоимость при сохранении высокого уровня функциональности; масштабируемость решения для различных категорий пользователей.

«Безопасная СУБД Jatoba совместно с операционной системой ОСнова, сертифицированные ФСТЭК России, сформировали комплекс программного обеспечения. Результатом сотрудничества стал уникальный кибербезопасный продукт, имеющий улучшенные показатели отказоустойчивости, масштабируемости и управляемости. Это эффективное и надежное решение для построения импортонезависимых информационных систем в КИИ и ГИС», — сказал Юрий Осипов, менеджер продукта Jatoba компании «Газинформсервис».

Техническая экспертиза обеих компаний позволила создать продукт, который может быть использован в государственных информационных системах, системах персональных данных и объектах критической информационной инфраструктуры. Бандл уже прошел необходимые испытания и готов к внедрению.