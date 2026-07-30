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InfoWatch Device Control повысил удобство контроля внешних устройств

ГК InfoWatch в рамках цикла обновлений линейки продуктов по защите данных выпустила новую версию InfoWatch Device Control 1.4. Обновление направлено на облегчение администрирования, снижение количества возможных ошибок при настройке правил и повышение управляемости ИТ-инфраструктуры за счет гибкой работы с устройствами и конфигурациями. Об этом CNews сообщили представители ГК InfoWatch.

InfoWatch Device Control — это решение для контроля внешних устройств, которое отслеживает все попытки подключения периферии к ПК с ОС Astra Linux, Alt Linux, Windows и РЕД ОС. Информация поступает в Центр расследований InfoWatch — единый интерфейс решений InfoWatch для защиты данных.

В InfoWatch Device Control 1.4 добавлена «песочница» — механизм отложенного применения изменений. Теперь все изменения правил и настроек могут быть внесены и применены единовременно после подтверждения — до этого момента система продолжает работать на текущей конфигурации. Дополнительно реализована защита от конфликтов при одновременном редактировании правил разными администраторами, уведомление других администраторов о занятости конфигурации и автоматическое завершение сессии при бездействии.

В новой версии добавлена возможность переносить устройства из списка «Обнаруженные» в новые группы. Теперь администратор может напрямую добавлять устройства в созданные группы при редактировании их состава, что оптимизирует процесс классификации и настройки политик. Реализована возможность копирования значения поля «Идентификатор» на вкладке «Группы устройств» — обновление упрощает работу с длинными идентификаторами и позволяет использовать их при настройке правил и политик без ручного ввода.

Обновлена и расширена справочная информация при добавлении устройств по идентификатору. Добавлены пояснения и примеры форматов идентификаторов для различных типов устройств, что делает настройку интуитивно понятной и снижает вероятность ошибок при вводе данных.

«InfoWatch Device Control становится более лояльным к администраторам: ошибки при настройке правил минимизированы, а система защиты данных стала легче в управлении. Благодаря новой “песочнице” администратор может подготовить и проверить изменения, применив их единовременно — это гарантирует стабильность работы системы в процессе настройки», — сказал директор по инновациям и продуктовому развитию ГК InfoWatch Андрей Арефьев.

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