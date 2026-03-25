Разделы

Безопасность Бизнес Кадры
|

Академия InfoWatch запускает курс по центру расследований

Академия InfoWatch запустила новый образовательный курс — «Внедрение и техническая поддержка Центра расследований InfoWatch». Обучение проводится для системных администраторов, инженеров, специалистов в области сетевых технологий, защиты информации и для специалистов по эксплуатации средств защиты ИБ. Курс будет полезен компаниям-партнерам ГК InfoWatch, внедряющим решения по защите данных.

Слушатели курса освоят работу с аналитикой, статистикой нарушений и активности, графами связей и отчетностью. Обучение охватывает проведение расследований инцидентов внутренней информационной безопасности, настройку контроля рисков, политик безопасности и правил использования устройств, а также администрирование системы, управление правами доступа и аудит изменений.

В ходе обучения слушатели получат практические навыки установки и настройки продуктов InfoWatch, входящих в центр расследований: Data Discovery, Vision, Activity Monitor, Prediction, Data Access Tracker и Device Control. Учащиеся научатся интегрировать продукты Центра расследований с корпоративной инфраструктурой, а также с DLP-системой InfoWatch Traffic Monitor и InfoWatch Device Monitor для ОС Windows. Программа включает обучение развертыванию продуктов в кластере Kubernetes и настройке контроллера домена и учетной записи AD для работы InfoWatch Data Access Tracker.

Курс состоит из 40 академических часов и проводится в дистанционном формате с доступом к системе дистанционного обучения на 60 дней. Слушатели получают доступ к онлайн-полигону Академии InfoWatch для выполнения сертификационного задания. Итоговая аттестация проводится в формате зачета. После успешного завершения обучения слушатели получают сертификат InfoWatch и квалификацию «Специалист внедрения и технической поддержки Центра расследований InfoWatch».

Для прохождения курса обязательно наличие сертификата «Специалист внедрения и технической поддержки InfoWatch Traffic Monitor 7» или «Эксперт внедрения и технической поддержки InfoWatch Traffic Monitor 7».

Подписаться на новости Короткая ссылка


CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/