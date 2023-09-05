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RuStore запустил детский режим

В официальном магазине приложений RuStore появился детский режим. Родители могут настраивать просмотр и поисковую выдачу контента в зависимости от возраста ребенка, а также управлять покупками.

«По нашим данным, большинство родителей беспокоит возможный доступ ребенка к «взрослым» или «ненормативным» сайтам и приложениям. Безопасность пользователей, в том числе детей, — основной приоритет RuStore. Для того, чтобы погружение в мир мобильных приложений и игр прошло наиболее комфортно, мы разработали специальный детский режим, который не только будет показывать подходящий по возрасту контент, но и предложит полезные приложения и игры для учебы, спорта и развлечений», — сказал Олег Афанасьев, директор по продукту в RuStore.

Родитель может выбрать один из вариантов возраста ребенка: дошкольник, школьник или подросток, — от этого зависит, какие приложения он увидит. Для дошкольников отображается только детский контент без нежелательных материалов; для школьников — приложения и игры, которые подходят для всей семьи, но могут содержать динамичный контент; подросткам доступен более взрослый контент.

Еще одна особенность нового режима — специальные подборки от редакции RuStore. Они содержат полезные приложения и игры и меняются в зависимости от выбранного возраста ребенка. Например, для дошкольников редакция подберет специальные приложения, которые научат их читать и считать. Для школьников собраны приложения для подготовки к учебе и популярные игры.

Ребенок не сможет самостоятельно выключить детский режим: родитель устанавливает код, без ввода которого невозможно менять настройки или совершать покупки.

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Включить детский режим, выбрать возраст ребенка и установить пин-код можно в настройках профиля в RuStore.

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RuStore – официальный российский магазин мобильных приложений для Android, который разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими ИТ-компаниями при поддержке Минцифры России. В магазине представлены приложения технологических компаний, банков, мобильных операторов, маркетплейсов и других игроков. С момента запуска в мае 2022 г. ежемесячная аудитория RuStore в России превысила 12,5 млн человек. В магазине уже доступно более 12 тыс. приложений от 7 тыс. разработчиков.

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