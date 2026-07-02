АФК Система БФГ Биннофарм Групп Binnopharm Group

Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» создана в 2020 году в результате объединения профильных активов АФК «Система». Биннофарм Групп» объединяет производственные площадки, расположенные в разных регионах России: АО « Алиум » (ранее «Оболенское» в Серпуховском районе Московской области ) производит рецептурные и безрецептурные препараты разных терапевтических групп: пульмонология, неврология, кардиология, гастроэнтерология, инфекционные и простудные заболевания, флебология, урология, антибиотики и антисептики, болеутоляющие. Завод спроектирован в полном соответствии со стандартами GMP и оснащен высокотехнологичным оборудованием.

АО «Биннофарм» (2 площадки: г. Зеленоград и г. Красногорск

ПАО «Синтез» (г. Курган ), АО «Биоком» (г. Ставрополь Суммарно предприятия производят препараты более 200 фармакологических групп в разных формах (от таблеток и капсул до мазей, гелей, суппозиториев, инфузионных растворов и др.) и обладают одним из самых больших портфелей препаратов среди российских производителей – более 450 регистрационных удостоверений.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 1 дело, на cумму 780 761 152 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

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