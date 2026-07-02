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АФК Система БФГ Биннофарм Групп Binnopharm Group
Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» создана в 2020 году в результате объединения профильных активов АФК «Система». Биннофарм Групп» объединяет производственные площадки, расположенные в разных регионах России:
- АО «Алиум» (ранее «Оболенское» в Серпуховском районе Московской области) производит рецептурные и безрецептурные препараты разных терапевтических групп: пульмонология, неврология, кардиология, гастроэнтерология, инфекционные и простудные заболевания, флебология, урология, антибиотики и антисептики, болеутоляющие. Завод спроектирован в полном соответствии со стандартами GMP и оснащен высокотехнологичным оборудованием.
- АО «Биннофарм» (2 площадки: г. Зеленоград и г. Красногорск)
- ПАО «Синтез» (г. Курган), АО «Биоком» (г. Ставрополь)
Суммарно предприятия производят препараты более 200 фармакологических групп в разных формах (от таблеток и капсул до мазей, гелей, суппозиториев, инфузионных растворов и др.) и обладают одним из самых больших портфелей препаратов среди российских производителей – более 450 регистрационных удостоверений.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1 дело, на cумму 780 761 152 ₽*
СОБЫТИЯ
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АФК Система и организации, системы, технологии, персоны:
|Евтушенков Владимир 216 4
|Шамолин Михаил 124 4
|Евтушенков Феликс 29 3
|Боев Сергей 25 3
|Krecke Jeannot - Креке Жанно 3 2
|Меламед Леонид 150 2
|Дубовсков Андрей 89 2
|Якобашвили Давид 19 2
|Гончарук Александр 92 2
|Чирахов Владимир 9 2
|Кочарян Роберт 12 2
|Munnings Roger - Маннигс Роджер 3 1
|Summer Ron - Зоммер Рон 41 1
|Чупин Алексей 2 1
|Пепеляев Эдуард 1 1
|Федосюк Антон 1 1
|Tchuruk Serge - Чурук Серж 20 1
|Munnings Roger - Маннингс Роджер 6 1
|Чубайс Анатолий 221 1
|Меламед Александр 95 1
|Самородов Александр 14 1
|Розанов Всеволод 47 1
|Ситдеков Тагир 5 1
|Shneider Etienne - Шнайдер Этьен 3 1
|Ельцин Борис. 99 1
|Новицкий Евгений 32 1
|Белова Анна 7 1
|Буянов Алексей 28 1
|Истомин Константин 58 1
|Зубов Дмитрий 12 1
|Копьев Вячеслав 12 1
|Шуков Дмитрий 8 1
|23ABC News 182 1
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