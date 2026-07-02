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АФК Система БФГ Биннофарм Групп Binnopharm Group

АФК Система - БФГ - Биннофарм Групп - Binnopharm Group

Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» создана в 2020 году в результате объединения профильных активов АФК «Система».   Биннофарм Групп» объединяет производственные площадки, расположенные в разных регионах России:

  • АО «Алиум» (ранее «Оболенское» в Серпуховском районе Московской области) производит рецептурные и безрецептурные препараты разных терапевтических групп: пульмонология, неврология, кардиология, гастроэнтерология, инфекционные и простудные заболевания, флебология, урология, антибиотики и антисептики, болеутоляющие. Завод спроектирован в полном соответствии со стандартами GMP и оснащен высокотехнологичным оборудованием.
  • АО «Биннофарм» (2 площадки: г. Зеленоград и г. Красногорск)
  • ПАО «Синтез» (г. Курган), АО «Биоком» (г. Ставрополь)

Суммарно предприятия производят препараты более 200 фармакологических групп в разных формах (от таблеток и капсул до мазей, гелей, суппозиториев, инфузионных растворов и др.) и обладают одним из самых больших портфелей препаратов среди российских производителей – более 450 регистрационных удостоверений.

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


02.07.2026 «Биннофарм Групп» продолжает цифровизацию логистики с помощью решений Axelot 1
08.08.2025 «Биннофарм Групп» объявляет о назначении директора по информационным технологиям 2
04.06.2024 «Биннофарм Групп» запустила Онлайн-платформу «Совет Экспертов» 2
09.02.2024 Феликс Евтушенков — о должностях, вложениях и благотворительной активности предпринимателя 2
18.01.2024 Управление перевозками «Биннофарм Групп» автоматизировано с помощью Axelot TMS 2
26.05.2023 Тагир Ситдеков: новейшие технологии нужны во всех сферах экономики 2
13.04.2023 Евтушенков Владимир: бизнес на благо общества 1
07.09.2022 Константин Истомин, Directum: Топ-5 потребностей клиентов по управлению документами и процессами в 2022 году 1
23.08.2022 «Биннофарм групп» объединяет бизнес-процессы компаний в Directum RX 2
18.05.2020 Анатолий Чубайс будет наблюдать за хозяевами МТС 1
20.04.2020 Президентом владельца МТС стал экс-глава «Детского мира» 1
30.05.2013 Совет директоров АФК «Система» утвердил назначения новых членов правления корпорации 1
31.05.2012 Выручка АФК «Система» за первый квартал 2012 г. составила $7,9 млрд 1

Публикаций - 13, упоминаний - 19

АФК Система и организации, системы, технологии, персоны:

АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1907 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15574 4
РТИ 153 3
Directum - Директум 1246 2
ESG - Enterprise Strategy Group 261 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1454 2
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 195 2
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 223 2
АФК Система - Segezha Group - Segezha Digital Solutions - Сегежа цифровые решения 21 1
Lindex Technologies - Линдекс Технолоджис 7 1
Комплексная автоматизация бизнеса - КАБ 5 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3308 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1673 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 1
KPMG 277 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 700 1
OpenText 232 1
SmartLabs - СмартЛабс 44 1
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 189 1
Ситроникс Нано - Ситроникс Нанотехнологии 15 1
МТС - Система Телеком 239 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 160 6
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 153 4
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 587 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1863 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 297 2
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 80 2
Concept Group - Концепт Груп - Concept Club, Acoola, Infinity Lingerie, Bestia 13 2
Abbott Laboratories 12 1
СОДФУ АНО - Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного Автономная некоммерческая организация 8 1
Детский мир - Зоозавр - Zoozavr 15 1
АФК Система - Segezha Group - Сокольский ЦБК - Сокольский деревообрабатывающий комбинат - Сокольский комбинат 1 1
LDC - Louis Dreyfus Company - Луис Дрейфус Восток 19 1
Ростех - Завод имени Я. М. Свердлова ФКП 4 1
РЖД - Российские железные дороги 2083 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3132 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2905 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1879 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 172 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 690 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 124 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 736 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 370 1
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 21 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 103 1
ВТБ - Галс-Девелопмент - Система-Галс 60 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 1
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 1
Stada 27 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 71 1
Верный - торговая сеть 323 1
Rusnano Sistema SICAR - венчурный фонд 5 1
Ниармедик - Nearmedic - Сеть многопрофильных лечебных учреждений 8 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
РоснаноМедИнвест - RusnanoMedInvest 2 1
AstraZeneca - АстраЗенека 64 1
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 71 1
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 58 1
РКИФ - Российско-китайский инвестиционный фонд 10 1
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 90 1
Минэкономразвития РФ - ФЦК - Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда 8 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13644 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3277 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 755 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1533 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1496 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 780 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
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Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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