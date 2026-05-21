TKV Group усиливает позиции в агропромышленном секторе: в состав группы вошла компания «Матрица»

TKV Group объявляет о включении в свой состав компании «Матрица» – разработчика специализированных решений для животноводства. Новая структура войдет в бизнес-направление Talarix и позволит группе целенаправленно развивать направление автоматизации агропромышленного комплекса (АПК). Об этом CNews сообщили представители TKV Group.

«Матрица» работает на рынке с 2003 г., ее офис расположен в Белгороде. За два десятилетия Компания зарекомендовала себя надежным партнером для крупнейших агрохолдингов страны. Среди клиентов компании – «Русагро», «Агроэко», «Черкизово», «Сибагро» (всего более 500 клиентов).

Стратегия TKV Group предусматривает расширение присутствия на рынке АПК. Группа уже предлагает ряд межотраслевых решений, применимых в агросекторе, в том числе Axelot/Logareon WMS, Axelot YMS, Axelot TMS, Talarix MES, Datareon Platform и другие продукты.

Приобретение «Матрицы» знаменует переход к созданию специализированных отраслевых решений, отвечающих специфическим потребностям агропромышленного комплекса.

«Включение «Матрицы» в Talarix – важный шаг в развитии нашей стратегии для АПК, – сказал президент TKV Group Алексей Тимашов. – Мы не просто расширяем продуктовую линейку, а получаем глубокую отраслевую экспертизу, которая поможет создавать решения, максимально отвечающие потребностям фермеров и переработчиков. Это позволит нашим клиентам повысить эффективность, прозрачность и управляемость бизнеса на всех этапах производственной цепочки».

Чем «Матрица» усилит Talarix: расширение охвата, выход на «сырьевой» контур – фермы и первичное производство; автоматизация полного цикла, от управления животными до переработки и выпуска готовой продукции; отраслевая экспертиза, глубокие знания в зоотехнике, ветеринарии и управлении стадом; компетенции в ГИС «Хорриот», опыт работы с государственной информационной системой, обеспечивающей прослеживаемость животных и продукции; готовая продуктовая линейка, внедрение проверенных решений, адаптированных к реальным задачам отрасли.

Интеграция «Матрицы» в TKV Group откроет новые возможности как для текущих клиентов компании, так и для партнеров Talarix. Совместные усилия позволят предложить рынку комплексные решения, объединяющие межотраслевые ИТ-платформы и узкоспециализированные инструменты для животноводства.