Затраты грузинской компании Megako на логистику были оптимизированы с помощью решений Axelot

Axelot TMS, Axelot WMS и сервис «Axelot Маршрутизация» обеспечили комплексную автоматизацию бизнес-процессов Megako: от складских операций до управления автопарком и перевозками. Это позволило сократить временные и финансовые затраты компании. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

Ежедневно сотрудники Megako планируют и исполняют более 1000 заявок от клиентов компании. В настоящее время выполнять такие задачи «ручными методами» становится все сложнее, потому что современный потребитель привык получать заказы точно и в срок. В связи с этим руководство компании приняло решение внедрить на своем складе в Грузии современные цифровые инструменты, которые бы взяли рутину на себя: планировали заказы, оптимизировали маршруты, формировали детальную отчетность.

Первым этапом модернизации логистики стало внедрение Axelot TMS – для качественной перестройки всех транспортных процессов Megako, имеющей в собственном автопарке более 100 машин. Специалисты Axelot реализовали автоматическое планирование маршрутов с учетом массы и объема грузов (будь то палеты, коробки или мелкие товары), временных окон доставки, графиков работы водителей, продолжительности рейсов и количества точек в них, а также доступности адресов для разных видов транспорта. При этом все затраты – от расхода топлива и амортизации автомобилей до ремонтов и зарплат – были сведены в единый аналитический контур, чтобы обеспечить полный финансовый контроль.

Теперь система самостоятельно, в течение всего нескольких минут, формирует наиболее рентабельные маршруты для всех ТС, объединяя совместимые заказы в единый рейс с учетом ограничений, а логист сосредотачивается исключительно на контроле исполнения и, при необходимости, оперативном внесении изменений в планы. Сервис «Axelot Маршрутизация», в свою очередь, позволил оптимально распределять нагрузку на ТС.

Все операции автопарка переведены в цифровой формат: ведение документации на ТС, контроль топливных карт сотрудников, учет запасов запчастей на складах и формирование графиков техобслуживания техники.

Далее Axelot и Megako приступили ко второму этапу модернизации логистики – внедрению Axelot WMS с целью полной автоматизации всех процессов уже внутри складского комплекса. Площадь объекта составила 3871 кв. м, а представлено там было около 650 уникальных товаров из категории продуктов питания.

Система поддерживает разные сценарии приемки: для монопалет от поставщиков – ручной ввод количества через ТСД, для возвратов – работа с просрочкой и некондицией. Механизм свободного контроля поступления по составу позволяет оперативно проверять и корректировать данные, обеспечивая точность складских запасов.

Отбор автоматизирован в двух форматах: по контрагентам: товары отбираются в зону контроля, консолидируются по рейсу и перемещаются в зону готовых заказов; по рейсу: продукция сразу направляется в зону готовых заказов.

Axelot WMS также контролирует сроки хранения и остаточный срок годности, корректируя алгоритмы перемещения и отбора под индивидуальные требования клиентов Megako.

Axelot TMS и Axelot WMS были интегрированы с КИС заказчика с помощью Datareon Platform. Теперь при формировании заказа или возврата в головном офисе в TMS автоматически создается заявка на перевозку.

Этапы подготовки заказа к отгрузке в WMS синхронизируются с КИС. Когда сотрудник завершает отбор и объединение товара в единый заказ, он отмечает, что все готово к отправке клиенту, WMS автоматически создает задачу на перемещение товара в зону отгрузки. В КИС статус заказа обновляется сразу после того, как товар окажется в нужной зоне склада. Далее в дело вступает TMS: она уже спланировала транспортное средство, которое выполнит доставку товара.

В результате компания Megako получила инструмент для эффективного управления своей логистикой. Внедрение решений Axelot позволило не только сократить время на сборку и планирование доставки заказов, но и получить абсолютный контроль над затратами на складскую и транспортную функцию, заложив прочный фундамент для дальнейшего роста и развития бизнеса.