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«Биннофарм Групп» продолжает цифровизацию логистики с помощью решений Axelot

«Биннофарм Групп» продолжает цифровизацию логистики с помощью решений Axelot. Новым этапом сотрудничества стала автоматизация нового складского комплекса завода «Синтез» (принадлежит «Биннофарм Групп») на базе Axelot WMS. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

В 2026 году в Кургане при заводе «Синтез» был запущен в работу новый современный склад класса «А» для обработки сырья, материалов и готовой продукции, который был автоматизирован с помощью системы Axelot WMS.

Руководство «Биннофарм Групп» хорошо знакомо с решениями Axelot. Ранее компания уже реализовала проект по комплексной автоматизации управления грузоперевозками с помощью Axelot TMS. Успешный опыт сотрудничества и положительные впечатления об удобстве использования и функциональности системы и стал обоснованием выбора продукта для автоматизации нового склада.

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Логистика фармацевтического предприятия предъявляет особые требования к контролю качества и скорости обработки операций. Внедрение Axelot WMS на площадке при заводе «Синтез» выполнено с учетом отраслевой специфики и позволило перевести управление процессами склада на новый уровень, усовершенствовав эффективность процессов учета и управления товародвижением на складе.

Система Axelot WMS стала частью ИТ-ландшафта компании «Биннофарм Групп» и помогает эффективно управлять бизнес-процессами предприятия, обеспечивающего производство стратегически важной продукции.

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