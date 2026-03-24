Новый электровелосипед ADO A20 S Pro на российском рынке

На старте нового велосезона компания diHouse представляет на российском рынке новый легкий складной электровелосипед ADO A20 S Pro, доступный в двух цветах — сером и лазурном. Модель позволяет добираться до работы или на прогулку, а при необходимости помещается в багажник автомобиля. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Эксперты прогнозируют, что в 2026 г. рост популярности электровелосипедов продолжится. Ожидается, что потребители будут отдавать предпочтение моделям для использования в любое время года, подходящих как для городских дорог, так и для более сложного рельефа. Кроме того, совершенствование городской инфраструктуры сделает электровелосипед еще более привлекательной альтернативой личному автомобилю и другим видам СИМ.

Главная особенность модели ADO A20 S Pro — автоматическая двухступенчатая трансмиссия BAFANG, интегрированная в мотор. Она работает как «коробка-автомат» в автомобиле: самостоятельно выбирает передачу, позволяя легко брать подъемы и сглаживать сложный рельеф. В паре с датчиком крутящего момента и системой G-Drive BSR это обеспечивает плавный разгон: электромотор реагирует на усилие педалирования, делая каждую поездку легкой и естественной. Три режима ассистента педалирования (PAS) позволяют гибко настраивать уровень поддержки под любой стиль езды.

Благодаря алюминиевой раме вес модели составляет 21 кг. Трехсегментная складная конструкция позволяет поместить его в багажник автомобиля, лифт или хранить в офисе. Вместо традиционной цепи здесь используется ременной привод из углеродного волокна и полиуретана. Это решение навсегда избавляет от шума, ржавчины и грязной смазки на одежде. Комфорт на неровных дорогах обеспечивает передняя амортизационная вилка.

Андрей Телюков, TData: Самый сложный барьер при переходе на отечественные аналитические платформы — дефицит ресурсов

Запас хода на одном заряде достигает 100 км благодаря аккумулятору Samsung 21700, размещенному в подседельном штыре. Управлять поездкой и отслеживать параметры можно через цветной IPS-дисплей с защитой от воды IPX7. За торможение в любых условиях отвечают гидравлические тормоза с мгновенным откликом, а полный контроль над велосипедом дополняется возможностью подключения к интерактивной платформе ADO.

Ориентировочная розничная цена электровелосипеда ADO A20 S Pro составляет 149 990 руб.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные видеоредакторы для смартфона: выбор ZOOM

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Показать еще

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/