Новый горный электровелосипед ADO DECE 300С уже в России

Компания diHouse представляет отечественному покупателю новый электровелосипед от бренда ADO – модель для велопрогулок по горам ADO DECE 300С. Электровелосипеды – идеальный вариант для путешествий по городу, лесопарковым зонам, пересеченной, холмистой и горной местности. Главное преимущество – наличие электротяги, которая помогает значительно экономить силы на крутых подъемах и сложных участках маршрута, чтобы успешно преодолеть их. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Электровелосипед ADO DECE 300С оснащен аккумулятором автомобильного класса мощностью 10 Ач, при которой дальность хода в режиме ассистента педалированию достигает 90 км. Время зарядки – до пяти часов. Мотор мощностью 500 Вт с крутящим моментом 42 Нм обеспечивает высокую проходимость и легкость в управлении. Улучшенная интеллектуальная система регулировки мощности ADO G-DRIVE 2.0 реагирует на текущие дорожные условия и грамотно распределяет энергию аккумулятора.

Вес новинки составляет 22 кг – оптимальный показатель для горной модели. Профессиональная 9-скоростная трансмиссия Shimano обеспечивает быстрое и удобное переключение передач, а чувствительные гидравлические дисковые тормоза позволяют тормозить быстрее и с меньшими усилиями. Амортизационная вилка уменьшает тряску во время движения по неровной поверхности. Передние и задние фары, сертифицированные по европейскому стандарту E-MARK, а также боковые светоотражатели делают поездки в ночное время более безопасными. Цветной IPS-дисплей диаметром 3,5 дюйма с углом обзора 180° не отсвечивает на солнце и оснащен системой навигации. Разъем Type-C позволяет заряжать смартфон в любой момент.

Новый горный электровелосипед ADO DECE 300С уже в России

Мобильное приложение ADO открывает ряд дополнительных возможностей. С ним вы можете отслеживать все параметры поездки в режиме реального времени, а также связываться со службой поддержки через онлайн-чат. Трекер здоровья помогает ставить спортивные цели и достигать их. Умная система навигации позволяет лучше ориентироваться на местности.

Продукт сертифицирован лабораторией SGC, что подтверждает его качество, надежность и безопасность.