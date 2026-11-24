Группа Arenadata представила новую версию Arenadata Orchestrator (ADO) — решения для настройки и эксплуатации конвейеров данных в производственной среде. В релизе 3.1.0 расширены возможности работы с dbt, добавлено централизованное управление python-зависимостями и обновлен стек ключевых компонентов. Изменения позволяют упростить администрирование пайплайнов и сделать эксплуатацию дата-платформы более предсказуемой. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

В новой версии Arenadata Orchestrator добавлена поддержка адаптера dbt-starrocks в сервисе DBT. Это позволяет запускать SQL-трансформации на кластерах StarRocks, входящего в состав дистрибутива Arenadata Hyperwave (ADH), и выстраивать сквозные сценарии обработки данных внутри экосистемы Arenadata. Кроме того, для сервиса DBT реализовано управление python-зависимостями через Arenadata Cluster Manager (ADCM). Администраторы могут добавлять дополнительные пакеты и адаптеры dbt, подключать собственные репозитории и синхронизировать зависимости с управляемым окружением dbt из единого интерфейса, сокращая объем ручных операций при подготовке среды.

Ядро оркестратора обновлено до Airflow 3.3.2. Версия dbt Core повышена до 1.12.5, поддерживаемые адаптеры также обновлены до совместимых версий — это обеспечивает доступ к актуальной функциональности и исправлениям безопасности open source компонентов.

Список поддерживаемых операционных систем в новой версии расширен за счет добавления совместимости с RHEL 9, что упрощает развертывание продукта в действующем корпоративном ландшафте заказчиков.

Возможности Arenadata Orchestrator

Arenadata Orchestrator — единая точка управления процессами дата-платформы, построенная на базе Apache Airflow с добавлением enterprise-функциональности для промышленной эксплуатации. Продукт предназначен для построения и мониторинга ETL- и ELT-конвейеров, трансформации данных с использованием dbt, выполнения быстрых аналитических запросов с помощью встроенного сервиса DuckDB, управления инфраструктурой и сквозной интеграции смежных систем.

В состав ADO входит сервис GitSync для автоматической синхронизации графов задач (DAG) из репозиториев, поддерживается интеграция с HashiCorp Vault для централизованного хранения секретов, а также автоматизация развертывания и обновлений через Arenadata Cluster Manager (ADCM), что сокращает время вывода новых пайплайнов и упрощает их сопровождение.

Arenadata Orchestrator зарегистрирован в реестре российского программного обеспечения (запись №35046 от 7 сентября 2026 г.).