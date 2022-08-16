FitBase получил грант на разработку системы искусственного интеллекта для фитнес-индустрии

Облачный сервис для автоматизации управления фитнес-клубами и спортивными студиями FitBase получил 20 млн руб. от Фонда содействия инновациям. Грант был выделен на разработку интеллектуальной системы поддержки принятия решений с использованием технологий машинного обучения и анализа больших данных, которая сможет прогнозировать выручку на основе поведения клиентов и рекомендовать способы ее увеличения. Это первое решение для управления фитнес-клубами с применением искусственного интеллекта на российском рынке.

FitBase — цифровая экосистема для игроков рынка фитнес-услуг, которая включает CRM, систему учета, виджет онлайн-записи для сайта и соцсетей, мобильные приложения для клиентов и тренеров. Компания вышла на рынок в 2018 г. и сегодня является одной из российских систем для автоматизации управления фитнес-клубами. Ею пользуется более 400 спортивных объектов в России, Казахстане, Узбекистане и Белоруссии.

В июле 2022 г. команда FitBase выиграла конкурс «Развитие ИИ» Фонда содействия инновациям (Фонд Бортника) в номинации «Системы поддержки принятия решений». Средства гранта пойдут на доработку интеллектуальной системы для управления эффективностью бизнеса. В рамках проекта будут применяться алгоритмы кластерного анализа (метод ближайших соседей), фильтрация и нейронные сети.

Модуль поддержки принятия решений будет анализировать поведение клиентов, результаты маркетинговых активностей, коэффициенты сезонности, изменение спроса на услуги, плотность посещения клуба и другие ключевые показатели работы фитнес-объекта. Полученные данные и их систематический анализ позволит прогнозировать точки роста каждого конкретного заведения, показывая сильные и слабые места управления, корректируя постановку задач по подразделениям, указывая на возможные изменения маркетинговой и сервисной активности. Безусловно, внедрение работы искусственного интеллекта в управление приведет к изменению ключевых показателей эффективности работы компании, что неизменно сказывается на выручке. Для анализа будут использоваться данные, которые уже есть в системе и мобильных приложениях FitBase на стороне пользователя — информация о клиентах, их посещениях и покупках, история касаний с каждым из них на протяжении всего периода взаимодействия.

Система искусственного интеллекта сможет рекомендовать фитнес-клубам сроки и аудиторию для запуска маркетинговых активностей, изменение стратегии и позиционирования, корректировку ценовой политики. Так, ИИ сможет рассчитать вероятность продлений абонементов в зависимости от изменения цены. При этом система позволит автоматизировать реализацию части решений. Например, если нужно проконтролировать оплату услуг конкретного клиента, то рекомендация автоматически превратится в задачу администратору.

«Наше решение предназначено как для крупных фитнес-клубов, так и для небольших специализированных студий. На рынке присутствует множество форматов — тренажерные залы, студии растяжки и йоги, клубы кроссфита, велосипедные школы, бассейны, детские секции и многие другие. Поведение клиентов и особенности бизнеса в каждой нише сильно отличается друг от друга, делая каждый объект абсолютно уникальным. Невозможно применить ко всем одинаковые алгоритмы, и наша задача — сохраняя индивидуальность работы каждого спорт-клуба или студии, дать им возможность быть финансово успешными на рынке вне зависимости от того, насколько разные бизнес-процессы они применяют в своей работе. Технологии машинного обучения и анализа больших данных помогут нам адаптировать интеллектуальную систему под бизнес каждого клуба независимо от его специализации и размера», — отметил Василий Суворов, основатель FitBase.

Система будет сравнивать показатели каждого объекта не со средними значениями по рынку, а с собственными результатами, отмечать успехи и провалы, давать рекомендации о том, как выровнять ситуацию. Пользователи облачного сервиса смогут воспользоваться новым функционалом сразу по мере подключения функций, так как необходимые для анализа данные уже накоплены в системе.

«Средняя продолжительность жизни небольшой фитнес-студии сегодня — полтора-два года. Часто их открывают тренеры, у которых нет большого опыта управления бизнесом и им сложно эффективно выстраивать процессы, а главное — своевременно реагировать на происходящие изменения. Ведь бизнес действительно ставит сложные задачи, например — почему падает выручка без изменения числа купленных абонементов. Теперь подсказывать, где именно необходимы изменения и как исправить ситуацию, им будет FitBase. Мы надеемся, что благодаря нашей интеллектуальной системе успешных студий станет больше, а владельцы смогут больше заниматься работой по развитию персонала и сервисными задачами, хотя и их большая часть уже автоматизирована нашей программой», — сказала Анастасия Гулянина, директор по развитию FitBase.

Интеллектуальная система поддержки принятия решений состоит из отдельных блоков, некоторые из которых уже внедрены. Она умеет сегментировать клиентов по поведению, прогнозировать выручку, определять тренд по дополнительным расходам каждого клиента. Реализация всех задуманных функций займет около двух лет. Безусловно, проект потребует расширения команды за счет ML- и бэкэнд-разработчиков, что необходимо для реализации задач такого объема.