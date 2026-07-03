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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 197100
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Филиппов Павел

СОБЫТИЯ


03.07.2026 500 сотрудников группы RBI начали работу в K-Team HRM от «Корус Консалтинг» 1
30.10.2018 Российский сборщик серверов IBM начал выпуск американского сетевого «железа» 1
02.08.2018 «Технопром» разработал блокчейн-проект на платформе Exonum для железных дорог 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Филиппов Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Технопром Инновационная корпорация 48 2
Bitfury Group 26 1
ГЛОНАСС АО 278 1
Extreme Networks 110 1
Broadcom - Brocade Communications Systems 248 1
IBM - International Business Machines Corp 9679 1
РЖД - Российские железные дороги 2084 2
Сигма Инвестментс 1 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 614 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5396 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33181 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8569 1
OpenFlow based Carrier Ethernet - протокол управления процессом обработки данных 45 1
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 115 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 820 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13762 1
Softswitch - Софтсвич - программный коммутатор - VCS - Virtual Cluster Switching - Технологии виртуализации коммутаторов 138 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 759 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6819 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3879 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1644 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12733 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2966 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1343 1
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 22 1
Арчинеков Егор 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164720 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54470 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8026 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7012 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2454 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57184 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 858 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454420, в очереди разбора - 727462.
Создано именных указателей - 197100.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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