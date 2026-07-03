Индексная книга (каталог) CNews*
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Филиппов Павел
СОБЫТИЯ
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Филиппов Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Технопром Инновационная корпорация 48 2
|Bitfury Group 26 1
|ГЛОНАСС АО 278 1
|Extreme Networks 110 1
|Broadcom - Brocade Communications Systems 248 1
|IBM - International Business Machines Corp 9679 1
|ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2966 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1343 1
|Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 22 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164720 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54470 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454420, в очереди разбора - 727462.
Создано именных указателей - 197100.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454420, в очереди разбора - 727462.
Создано именных указателей - 197100.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.