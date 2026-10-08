Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Intel DPDK Intel Data Plane Development Kit
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|08.10.2026
|Итоги теста Kaspersky NGFW v.1.3 1
|08.08.2016
|Brain4Net и Mellanox Technologies объявили о технологическом партнерстве 1
|11.06.2016
|Brocade vEPC 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Intel DPDK и организации, системы, технологии, персоны:
|Broadcom - Brocade Communications Systems 250 1
|Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 32 1
|К2Тех - K2Tech 379 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5733 1
|Broadcom - VMware 2624 1
|К2Тех - К2 Кибербезопасность 57 1
|Nvidia - Mellanox Technologies 98 1
|Щапов Олег 24 1
|Зискинд Леонид 6 1
|Пенчев Захар 1 1
|Европа Восточная 3140 1
|Россия - РФ - Российская федерация 168749 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478995, в очереди разбора - 724664.
Создано именных указателей - 202640.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478995, в очереди разбора - 724664.
Создано именных указателей - 202640.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.