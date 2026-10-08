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Intel DPDK Intel Data Plane Development Kit

СОБЫТИЯ

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08.10.2026 Итоги теста Kaspersky NGFW v.1.3 1
08.08.2016 Brain4Net и Mellanox Technologies объявили о технологическом партнерстве 1
11.06.2016 Brocade vEPC 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Intel DPDK и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - Brocade Communications Systems 250 1
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 32 1
К2Тех - K2Tech 379 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5733 1
Broadcom - VMware 2624 1
К2Тех - К2 Кибербезопасность 57 1
Nvidia - Mellanox Technologies 98 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 299 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 541 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54941 3
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - SVF - Super Virtual Fabric - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 247 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5393 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 561 2
OpenStack 566 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 3025 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7339 2
CLI - Command Line Interface - Command Line - Командная строка - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 590 2
Кибербезопасность - IDPS - Identity Proofing Services - Службы проверки личности 33 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 844 1
Control Plane - уровень протоколов, контролирующих состояние сети и заполняющих таблицы пересылок 37 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29939 1
OpenFlow based Carrier Ethernet - протокол управления процессом обработки данных 45 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3275 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2520 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8915 1
ASIC - Application Specific Integrated Circuit - интегральные микросхемы специального назначения 211 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3291 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 1249 1
GSLB - Global Server Load Balancing - Глобальная балансировка нагрузки серверов - Балансировщик нагрузки 168 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 814 1
Пропускная способность - Bandwidth 1937 1
Кибербезопасность - URL Filtering - URL Фильтрация 79 1
Softswitch - Софтсвич - программный коммутатор - VCS - Virtual Cluster Switching - Технологии виртуализации коммутаторов 141 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14194 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 808 1
Оркестратор - Оркестрация - автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами 274 1
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 651 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2559 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22834 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35994 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13150 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13324 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 376 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API - передача состояния представления - Redfish 511 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3924 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18316 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24018 1
3GPP - SAE - System Architecture Evolution - EPC - Evolved Packet Core - ePDG - Evolved Packet Data Gateway - PGW - Packet Data Network Gateway 54 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - XSD - XML Schema Definitions - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1929 1
Intel x86 - архитектура процессора 2186 2
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 103 1
Linux DPDK - Data Plane Development Kit 38 1
Broadcom - Brocade VCM - Brocade Virtual Core for Mobile 2 1
Broadcom - Brocade vPGW 1 1
Broadcom - Brocade vSAE-GW 1 1
Broadcom - Brocade vEPC - Brocade Virtual Evolved Packet Core 4 1
Nvidia - Mellanox Open Ethernet 4 1
Brain4Net B4N SwitchOS 7 1
Brain4Net B4N Service Platform 12 1
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 210 1
Microsoft Windows 17035 1
Linux OS 11677 1
Kaspersky NGFW 18 1
Nvidia - Mellanox Spectrum - коммутаторы 6 1
Nvidia - Mellanox NEO 1 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 308 1
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 257 1
Nvidia - Mellanox ConnectX 12 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 134 1
Apple iPhone 6 4861 1
Щапов Олег 24 1
Зискинд Леонид 6 1
Пенчев Захар 1 1
Европа Восточная 3140 1
Россия - РФ - Российская федерация 168749 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54186 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2527 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7961 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478995, в очереди разбора - 724664.
Создано именных указателей - 202640.
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