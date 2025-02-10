GitFlic 3.5.0 — новая версия платформы для работы с исходным кодом

Компания «РеСолют» (входит в «Группу Астра») объявляет о выпуске новой версии платформы для разработки программного обеспечения — GitFlic 3.5.0. Релиз включает улучшения пользовательского интерфейса, расширение функциональности и другие нововведения, повышающие эффективность работы с проектами. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Из ключевых дополнений стоит отметить раздел «Избранное», который предоставляет пользователям возможность создавать список избранных проектов, компаний и пользователей, что упрощает доступ к наиболее важным элементам платформы.

В GitFlic 3.5.0 поиск по сервису обеспечивает точное нахождение проектов, компаний и пользователей по ключевым словам, а обновленная страница помогает работать с ними более удобно и наглядно за счет структурирования информации и улучшения навигации. Система верификации аккаунтов, включенная в профили пользователей и компаний, способствует установлению доверительных отношений между участниками платформы.

Также в новой версии усовершенствована работа с CI/CD: добавлена возможность наследования переменных CI/CD от компаний и сервиса, позволяющая централизованно управлять конфигурацией проектов. В релизе 3.5.0 улучшен REST API, во-первых, за счет исправления ошибок при создании тегов через REST API, добавлении пользователей без доступа к проекту и валидации поля «Ответственные»; во-вторых — за счет добавления методов блокировки/разблокировки артефактов, редактирования проектов и выполнения команды Cherry-Pick. Благодаря включению в релиз такой функциональности, как проксирование образов из внешних источников, пользователи смогут перенести необходимые для работы образы с других платформ на GitFlic.

Кроме того, в рамках обновления платформы реализован ряд дополнительных функций, направленных на оптимизацию рабочих процессов: внедрены бессрочные API-токены для пользователей и правило автоматического удаления подтверждений при изменении целевой ветки в запросах на слияние (ЗнС); расширены информация об участниках команд на страницах компаний и перечень форматов файлов, которые можно прикрепить к релизам; добавлены возможность использования агентов компании в проектах дочерних команд и настройка ограничения количества запросов с одного IP-адреса или пользователя. Плюс для эффективности работы с проектами поддерживается применение мультиархитектурных образов, осуществляется проксирование докер-образов из внешних источников (Self-Hosted) и разработаны шаблоны для запросов на слияние и сообщений слияния.

«Мы с радостью анонсируем запуск новой версии платформы GitFlic 3.5.0, которая представляет собой значимый шаг вперед в развитии нашего решения для разработки программного обеспечения. Внедренные улучшения и новые функции обеспечивают пользователям более эффективную работу, а обновленный пользовательский интерфейс делает взаимодействие с платформой еще более удобным», — сказал Максим Козлов, технический директор «РеСолют».