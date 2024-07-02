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«К2Тех» будет внедрять импортонезависимую среду разработки на базе GitFlic

«К2Тех» и разработчик отечественной платформы для работы с кодом GitFlic компания «РеСолют» (входит в «Группу Астра») объединили усилия, чтобы обеспечить компании российскими инструментами разработки программного обеспечения. Партнерство позволит ускорить процесс перехода на технологически независимый ИТ-ландшафт. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

GitFlic – российская платформа для разработки программного обеспечения, аналог GitLab, GitHub и Microsoft Azure. В ней реализованы основные востребованные рынком возможности: создание и управление разработкой, непрерывная доставка (CD), реестр контейнеров и пакетов, интеграции с системами управления задачами и требованиями. Непрерывная интеграция (CI) кода сокращает время и ресурсы на разработку ПО, а также позволяет оперативно обнаруживать ошибки.

«Блокировки зарубежных сервисов вызвали массу сложностей: от отсутствия возможности продолжить работу или скачать проекты до возросших рисков в части безопасности кода. С каждым разом механика ограничений ужесточается. В партнерстве с «К2Тех» мы предлагаем компаниям, развивающим импортонезависимый ИТ-ландшафт, решение для создания качественной среды защищенной разработки согласно требованиям российского законодательства», – отметил директор по развитию бизнеса компании «РеСолют» Денис Рамазанов.

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GitFlic покрывает существенную часть жизненного цикла разработки ПО. Команды разработчиков могут объединяться для совместной работы над проектом. Решение предусматривает как SaaS, так и собственную серверную (self-hosted) версию. GitFlic включен в Реестр российского ПО и обеспечивает хранение данных на серверах, размещенных в России.

«Функциональные возможности и высокие темпы разработки платформы позволяют рассматривать GitFlic как полноценную альтернативу зарубежным аналогам. Ключевая цель нашего сотрудничества – сохранить непрерывность процессов в российских компаниях и обеспечить для них возможность создавать новые востребованные продукты без санкционных рисков», – сказал руководитель направления «Инновационные технологии» «К2Тех» Антон Воробьев.

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