GitFlic 3.2.0 – крупный шаг к созданию универсальной платформы, охватывающей жизненный цикл ПО

Компания «Ресолют» (входит в «Группу Астра») объявляет о выпуске новой версии платформы для разработки программного обеспечения GitFlic, существующей как в виде SaaS-сервиса, так и Self-Hosted модели. В GitFlic 3.2.0 реализовано более 150 задач, направленных на повышение эффективности работы пользователей, расширение интеграционных возможностей, а также на усиление поддержки безопасной разработки. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Одним из ключевых нововведений является ролевая модель RBAC (Role-Based Access Control) — метод управления доступом к ресурсам в системе. В GitFlic RBAC используется для определения, какие действия могут выполнять пользователи в различных частях проекта. Эта возможность позволяет разграничить и упорядочить работу над большими проектами в крупных командах. Еще одним шагом к управлению командой разработчиков станет интеграция GitFlic 3.2.0 с Jira, что позволит связывать коммиты с конкретными задачами или багами в системе управления проектам. Таким образом можно отслеживать прогресс выполнения задач и видеть, какие изменения кода относятся к каким задачам.

Добавлен собственный редактор кода. Его наличие поспособствует значительному упрощению работы с файлами и кодом и сделает GitFlic еще более универсальным и комплексным решением для создания ПО.

В GitFlic 3.2.0 также стала удобна и загрузка файлов — теперь их можно подтягивать непосредственно из пользовательского интерфейса (UI), что повышает эффективность и продуктивность труда разработчиков. Новая функция, анализирующая вклад участников команды в проект, позволяет собирать статистику по эффективности работы команды и демонстрирует количество сделанных коммитов по каждому из разработчиков.

В области автоматизации работы с репозиториями добавлена поддержка модулей на языке Go. Для более безопасного и качественного процесса разработки ПО в GitFlic 3.2.0 добавлен ряд важнейших инструментов. Так, благодаря интеграции с SCA-анализаторами (Software Composition Analysis), инструментами для анализа состава программного обеспечения пользователи смогут выполнять проверку кода и зависимостей (библиотек и пакетов), которые применяются в проекте, на наличие уязвимостей, лицензионных проблем и других рисков. Для проверки отдельных элементов кода применяются unit-тесты. Они позволяют удостовериться, что каждый элемент (unit) работает правильно, изолируя его от остальной части программы. Механизм наследования настроек шаблонов защищенных тегов, веток и одобрений из компаний или команд в запросах на слияние, реализованный в GitFlic 3.2.0, предоставляет гарантию, что все проекты в организации или команде следуют одинаковым правилам и стандартам. Это особенно важно для крупных проектов с множеством участников, где единообразие процессов помогает избежать ошибок.

С новым релизом на платформе добавлено большое количество и других важных и востребованных функций, которые существенно расширят функционал платформы и обеспечит разработчиков необходимыми инструментами для эффективной работы с кодом, так же в версии 3.2.0 добавились функции, усиливающие безопасность процесса разработки ПО.

«Новая версия GitFlic — значительный шаг вперед в создании функциональной платформы для разработки ПО, которая охватывает большинство этапов его жизненного цикла. В этой версии реализованы важнейшие функции, которые упрощают работу с исходным кодом и позволяют тонко настраивать различные аспекты проектов в зависимости от потребностей заказчиков и разработчиков. Эти улучшения делают платформу полезной как для небольших команд, которым важны скорость, легкий старт и полнота функционала, так и для крупных предприятий, где необходимо оптимизировать рабочие процессы и соблюдать требования информационной безопасности на всех этапах жизненного цикла ПО», — сказал Максим Козлов, технический директор компании «РеСолют».