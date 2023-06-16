«Сбер» и «Дом.РФ» будут сотрудничать в технологическом импортозамещении и развитии искусственного интеллекта

На Петербургском международном экономическом форуме «Сбер» и «Дом.РФ» заключили меморандум о стратегическом сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта и программ импортозамещения. Документ подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко.

Стороны выразили заинтересованность во взаимодействии в сфере информационных технологий и поддержке перехода на отечественный стек программных решений. В частности, «Сбер» готов предоставить институту развития «Дом.РФ» собственные технологии, включая ALM-решения в банковской деятельности, систему для автоматизации работы с клиентами SberCRM и облачные сервисы.

«Сбер» и «Дом.РФ» намерены проработать концепцию импортозамещения используемых систем, в фокусе внимания меморандума — интеграция в работу «Дом.РФ» продуктов импортонезависимой цифровой платформы Platform V для непрерывного цикла разработки программного обеспечения и использование технологических решений и возможностей образовательной платформы Edutoria для проведения обучений. Также будет проработана возможность поставки в «Дом.РФ» умных устройств Sber.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка, сказал: «Наш меморандум направлен на укрепление технологической независимости «Дом.РФ». Речь идет, в первую очередь, о переходе на отечественное обеспечение – для этого будут применяться собственные технологические решения и разработки «Сбера», которые масштабно используются уже не только внутри нашего банка, но и другими крупными российскими компаниями».

На рынке отечественных мессенджеров пока нет лидера бизнес-коммуникации

Виталий Мутко, генеральный директор «Дом.РФ», сказал: «Жилищная сфера, развитием которой занимается «Дом.РФ», тесно связана с банковским сектором. Входящий в структуру «Дом.РФ» банк является одним из лидеров по ипотечному кредитованию населения и проектному финансированию застройщиков. Объединение усилий «Дом.РФ» и «Сбера» нацелено на повышение эффективности и безопасности банковских процессов, а значит, сделки с жильем будут проводиться быстрее, ускорится реализация девелоперских проектов. Не менее важны и другие цели нашего сотрудничества – дальнейшее движение в сторону импортозамещения и запуск образовательных программ в области искусственного интеллекта».