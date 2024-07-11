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Positive Technologies: тысячи людей стали жертвами атак, выполняемых с использованием SMS-стилеров

В последнее время злоумышленники все чаще используют Telegram как управляющий сервер (C2) для вредоносного ПО. В ходе нового исследования эксперты Positive Technologies обнаружили более тысячи Telegram-ботов индонезийского происхождения, используемых SMS-стилеры для перехвата одноразовых кодов с целью входа в сервисы и аккаунты пользователей. Судя по регионам загрузки вредоносных образцов, жертвами атак также могли стать жители России и Белоруссии.

Львиную долю всего вредоносного ПО, проанализированного исследователями, составляют стилеры двух типов — SMS Webpro и NotifySmsStealer. Как отмечают эксперты, злоумышленники не пишут вредоносы с нуля, а используют для этого шаблон. Структура классов, их названия и сам код стилеров идентичны, различаются только С2-серверы образцов, а также формат и содержание сообщений в Telegram. С точки зрения функциональности второй тип ВПО отличается от первого способностью похищать информацию не только из сообщений, но и из уведомлений.

Основной целью атак являются обычные пользователи. Жертвы получали фишинговые сообщения с вложением в виде APK-файла и скачивали его, не обращая внимания на расширение. В результате на телефон устанавливался SMS-стилер, с помощью которого злоумышленники получали возможность перехватывать одноразовые коды для входа в сервисы. Получив одноразовый пароль от банковского аккаунта, они могли вывести средства со счета жертвы.

«Исследуя ботов в Telegram, мы выявили множество чатов индонезийского происхождения, появляющихся ежедневно: наше внимание привлекли колоссальное количество сообщений и огромное число жертв. Мы обнаружили связанные с чатами SMS-стилеры, цепочка заражений которыми чаще всего начиналась с фишинга в WhatsApp. В качестве приманки злоумышленники в большинстве случаев использовали свадебные приглашения, банковские и другие сервисы и документы», — сказал Денис Кувшинов, руководитель отдела исследования киберугроз экспертного центра безопасности Positive Technologies.

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По словам экспертов, большее число пострадавших (если судить по странам, из которых были загружены образцы ВПО) — граждане Индонезии. Количество предполагаемых жертв в этой стране исчисляется тысячами. В Индии и Сингапуре число загрузок вредоносного ПО достигло нескольких десятков. В Индии, а также в Бангладеш действуют уникальные типы стилеров. В России, Белоруссии и Малайзии отмечены единичные случаи атак.

Чтобы защититься от стилеров, эксперты рекомендуют: проверять расширения получаемых файлов; не скачивать приложения по ссылкам из сообщений с незнакомых номеров, даже если отправители представляются банковскими работниками; при загрузке из Google Play убедиться в правильности названия приложения, проверив в официальных источниках; не загружать и не устанавливать приложения, требующие подозрительных разрешений.

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