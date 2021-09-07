Стартовал прием заявок на трек Digital Health программы «Московский акселератор»

В столице начинается прием заявок на трек Digital Health программы «Московский акселератор». Для обучения приглашают представителей стартапов и компаний, которые занимаются цифровыми технологиями в здравоохранении, инновациями в фармацевтической отрасли и медицинском страховании, а также технологиями профилактики и мониторинга заболеваний. Проект реализуется Агентством инноваций Москвы при поддержке городского Департамента предпринимательства и инновационного развития.

«Программа “Московский акселератор” стартовала в ноябре 2019 года. Проекту удалось объединить на одной площадке представителей бизнеса, стартап-сообщества и Правительства Москвы для развития перспективных инновационных решений и поддержки технологических компаний. За все время работы было организовано 12 отраслевых треков с российскими и зарубежными корпорациями. С ними участники смогли протестировать 210 своих инновационных разработок», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Стартовал прием заявок на трек Digital Health программы «Московский акселератор»

Акселерационная программа продлится 10 недель. Ее участники будут работать над решениями с опытными тренерами, встретятся с бизнес-заказчиками и партнерами трека, присоединятся к коуч-сессиям и воркшопам. Представители самых успешных стартапов получат возможность протестировать свои инновационные решения на площадках партнеров программы, среди которых Ассоциация развития финансовых технологий и девять крупнейших фармацевтических и страховых компаний.

Для участия в акселерационной программе выберут 30 лучших стартапов. Им нужно иметь готовый продукт или MVP (минимально жизнеспособный продукт). Он должен соответствовать одному из заявленных направлений трека. Также необходимо собрать команду, которая обладает опытом создания технологий и управления бизнесом. В программе должен принять участие основатель стартапа. Кроме этого, необходимо стать резидентом Московского инновационного кластера (регистрация бесплатная).

Среди партнеров трека Digital Health — Ассоциация ФинТех, а также девять крупнейших фармацевтических и страховых компаний: «Страховой дом ВСК», «Нанолек», Dr.Reddy's, СОГАЗ, банк «Русский стандарт», «Русский стандарт страхование», «Капитал Лайф Страхование Жизни», «Ингосстрах», «Уралсиб Страхование» и «Жизнь».

Подать заявку на участие в акселерационной программе можно на сайте Московского инновационного кластера до 3 октября.