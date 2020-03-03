«Мегафон» создал многофункциональную облачную платформу

«Мегафон» запустил в коммерческую эксплуатацию собственную платформу «Мегафон Облако». Платформа создана с использованием оборудования последнего поколения, сертифицирована в соответствии с требованиями государственных регуляторов и может использоваться крупными коммерческими компаниями и государственными заказчиками.

Собственная облачная платформа «Мегафон»а реализована на базе двух дата-центров в Москве, сертифицированных по стандарту TIER III Operational Sustainability, который гарантирует надежность, технологичность и безопасность.

«Мегафон Облако» построено на современных SSD дисках и процессорах последнего поколения, они обеспечивают сервису максимально возможный на сегодняшний день уровень производительности, а профессиональная архитектура – высокую отказоустойчивость. Доступность услуг на уровне 99,95% характеризует высокий уровень сервиса.

«Мегафон Облако» предлагает комплекс решений на базе виртуализации VMware. В зависимости от потребностей клиентов облачная платформа обеспечивает размещение высоконагруженных систем, доступность, бесперебойную работу приложений и сервисов, хранение, защищенность и сохранность данных, предоставляет размещение в отказоустойчивом кластере. Георезервирование между двумя ЦОДами гарантирует высокую отказоустойчивость платформы «Мегафон Облако», а также позволяет реализовывать различные сценарии обеспечения бесперебойной работы ИТ-систем заказчиков.

Многофункциональная облачная платформа «Мегафон»а создана на базе решений ведущих мировых вендоров и позволяет реализовать задачи не только крупного бизнеса, но и заказчиков из госсектора, благодаря использованию импортозамещенного оборудования и ПО. Платформа аттестована по требованиям информационной безопасности в соответствии с ФЗ-152 о персональных данных по наиболее высокому уровню УЗ-1 и требованиям по информационной безопасности, предъявляемых к государственным информационным системам, по наиболее высокому уровню К1. Это дает возможность размещать на платформе как информационные системы государственных структур федерального масштаба, так и коммерческих компаний, обрабатывающих персональные данные, включая медицинскую информацию и банковские сведения.

Помимо круглосуточной профессиональной технической поддержки у каждого заказчика «Мегафон Облако» есть закрепленный за ним специалист службы клиентского сервиса.

«Запуском собственной многофункциональной облачной платформы мы создали фундамент для масштабирования высокотехнологичных цифровых услуг на базе облачных решений. Обеспечив высочайший уровень производительности, нам удалось сохранить конкурентоспособный уровень стоимости. «Мегафон Облако» работает по принципу «pay as you go» – клиенты платят только за те ресурсы, которые используют. Гибкая тарификация позволяет прогнозировать затраты и динамично регулировать потребление. Услуга доступна клиентам по всей России», – сказал Павел Захаров, директор по маркетингу корпоративного бизнеса «Мегафона».