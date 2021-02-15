Газпромбанк поможет фонду «Сколково» обеспечить целевое использование грантов

Фонд «Сколково» и Газпромбанк впервые заключили соглашение об оказании услуги банковского сопровождения грантов, которые предоставляются на поддержку пилотных проектов внедрения отечественных цифровых технологий. Цель соглашения – снизить риски нецелевого использования средств получателями грантов.

Сотрудничество распространяется на период до 2024 г. Общий объем грантов – до 5 млрд руб. Первые грантополучатели уже открыли счета в «Газпромбанке».

Услуга банковского сопровождения контрактов Газпромбанка поможет обеспечить контроль за расходами получателей грантов, их соответствие подписанному с фондом договору через систему отдельных счетов, открываемых для получателей грантов. Проекты, поддерживаемые фондом, направлены на развитие российских продуктов, сервисов и решений, созданных на базе цифровых технологий, и на цифровую трансформацию приоритетных отраслей.

Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково», сказал: «Газпромбанк – наш значимый партнер, который сегодня не только активно внедряет новейшие технологии, разработанные стартапами “Сколково”, но также инициативно предлагает современные банковские сервисы участникам инновационной экосистемы».

Олег Мельников, исполнительный вице-президент Газпромбанка – начальник департамента банковского сопровождения контрактов, сказал: «Заключенный договор является одним из первых подобных проектов взаимовыгодного сотрудничества банка и институтов развития, что позволит значительно расширить область применения банковского сопровождения и привлечь в банк новых клиентов для увеличения присутствия банка в проектах, связанных с инновационными решениями и цифровыми технологиями».

Услуга банковского сопровождения востребована при реализации частных и государственных инвестиционных проектов в сфере строительства, проектов нефтегазовой отрасли и других отраслей экономики, позволяет обеспечить контроль за расходами по национальным проектам и федеральным целевым программам.