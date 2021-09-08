Фонд «Сколково» и Accenture проводят конференцию «Облака и бизнес: новые точки роста»
16 сентября Фонд «Сколково» и Accenture проводят конференцию «Облака и бизнес: новые точки роста» для бизнес-аудитории: генеральных директоров, руководителей направлений и ключевых представителей ИТ-рынка.
По данным отчетов Accenture «Системы будущего» в 2019 и 2021 гг.: до пандемии COVID-19 лидеры в области корпоративных технологий росли в 2 раза быстрее, чем отстающие. В 2020-2021 гг. лидеры удвоили инвестиции в технологии, в первую очередь, в облачные технологии и ИИ, и растут в 5 раз быстрее, чем отстающие.
Более 400 экспертов из компаний «Яндекс», Mail.ru, SberCloud, «Ростелеком», МТС, Google, AWS, Microsoft, «Ланит», Softline, Salesforce, Aveva, X5, ВТБ, Газпромбанк, Leroy Merlin, Райффайзенбанк и других соберутся в Инновационном центре «Сколково», чтобы обсудить:
- Трансформация облачных решений – от инструмента оптимизации инфраструктуры до средства для развития компании.
- Как государство планирует развивать и поддержать рынок облачных технологий?
- Как облачные решения позволяют сократить время вывода новых продуктов на рынок и ошибаться быстрее и дешевле?
- Как использовать облачные технологии при построении экосистемы сервисов, продуктов и компаний?
- И многие другие вопросы.
В программе мероприятия две пленарные сессии, 12 круглых столов и выступления 45 спикеров. Кроме того, на конференции Accenture представит результаты исследования российского рынка облачных технологий с точки зрения влияния на бизнес-показатели.
Спикеры конференции:
- Кирилл Каем, «Сколково», старший вице-президент по инновациям
- Вартан Диланян, Accenture, генеральный директор в России и Казахстане
- Евгений Колбин, SberCloud, генеральный директор
- Борис Шойхет, Softline, директор департамента облачных технологий
- Константин Паршин, «Сколково», вице-президент, исполнительный директор ИТ кластера
- Денис Сереченко, Microsoft, член Совета Директоров в России, директор по технологической политике
- Мария Григорьева, управляющий директор Accenture Technology в России
- И многие другие.
Состав спикеров и программу можно уточнить на сайте конференции.