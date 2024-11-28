НПФ «Благосостояние» реализует проект импортозамещения программного обеспечения

В соответствии с российским законодательством НПФ «Благосостояние» реализует проект по импортозамещению иностранного программного обеспечения. На отечественное ПО переведена казначейская система, обеспечивающая непрерывность оказания финансовых услуг, предоставляемых НПФ: расчет и выплата пенсий, перевод и инвестирование денежных средств. Завершается переход системы персонифицированного учета пенсионных договоров. Об этом CNews сообщили представители НПФ «Благосостояние».

«Выбранные нами к внедрению программно-аппаратные комплексы соответствуют всем требованиям к обеспечению защиты информации, предъявляемым к финансовым организациям, – отметил заместитель генерального директора НПФ «Благосостояние» по экономике и финансам Александр Леднев. – Они входят в единый реестр российского ПО Минцифры, имеют подтверждающие безопасность сертификаты, по функционалу и качественным характеристикам соответствуют ранее применяемым западным образцам, а также могут быть интегрированы в действующую схему бизнес-процессов фонда с повышением уровня его цифровизации».

Переход на отечественное ПО осуществлен также в части кадрового документооборота. Произведена разработка и настройка новой системы ЭДО на базе платформы «1С:Предприятие». Данный переход позволил упростить обмен документами с филиалами и отделениями фонда, снизить расходы на бумажное делопроизводство, а за счет минимизации ручного ввода данных и автоматизации процессов согласования на 25% ускорился процесс обработки документов.

«Проект по импортозамещению ПО реализуется ИТ-специалистами фонда, что позволило нам сформировать собственную компетентную команду аналитиков и разработчиков, способных обеспечивать доработку внутренних систем собственными силами, не привлекая к этому сторонних подрядчиков», – сказал руководитель департамента информационных технологий фонда Михаил Красильников.

На базе отечественных программных решений также уже работают личный кабинет клиента, электронный архив и другие системы фонда. Реализацию проекта полного импортозамещения программного обеспечения планируется завершить в законодательно установленные сроки.