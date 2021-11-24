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«Росэлектроника» представила промышленный защищенный ноутбук в облегченном корпусе

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил новую версию защищенного ноутбука в облегченном корпусе из магниевого сплава. Компьютер предназначен для автоматизации сбора и обработки информации, а также решения расчетно-аналитических и оперативных задач на территориально-распределенных промышленных объектах, например, нефтегазовой отрасли, при проведении полевых испытаний техники, в ходе военных учений и войсковых операций.

Новый компьютер разработан на заводе «Луч» (входит в Концерн «Созвездие» холдинга «Росэлектроника») и дополнил линейку защищенных ноутбуков, серийно выпускаемых предприятием в интересах Вооруженных Сил России. Благодаря использованию при производстве корпуса магниевого сплава, разработчикам удалось на 30% снизить вес устройства при сохранении технических характеристик по прочности и герметичности.

Отечественная операционная система МСВС и аппаратно-программный модуль доверенной загрузки «Соболь» обеспечивают защиту от несанкционированного доступа. Это позволяет безопасно хранить и обрабатывать конфиденциальную информацию вплоть до уровня «совершенно секретно» включительно.

Также завод «Луч» продемонстрировал обновленную гарнитуру с активным шумоподавлением ГСШ-03. Аппаратура получила возможность интегрироваться с любыми радиостанциями и адаптироваться к различным видам шлемов.

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