X-Com масштабировала печатную инфраструктуру филиала госпиталя Бурденко

X-Com выполнила проект развития парка копировально-печатного оборудования Филиала №3 федерального государственного бюджетного учреждения «Главный военный клинический госпиталь им. академика Н.Н. Бурденко» Министерства обороны Российской Федерации.

Специалисты X-Com провели аудит печатной инфраструктуры госпиталя, включающий анализ затрат, используемых материалов, нагрузки и состояния технического парка, структуры взаимодействия сотрудников различного профиля и уровней их доступа к печатной технике. В результате был выявлен ряд узких мест в организации бумажного документооборота заказчика. Для их устранения был разработан технический проект оптимизации парка копировально-печатной техники, предусматривающий внедрение дополнительных МФУ Xerox WorkCentre 3335DNI и HP LaserJet M436nda.

Лазерное МФУ Xerox WorkCentre 3335DNI обладает высокой надежностью, производительностью и отличным качеством печати. Устройство разработано для эффективного решения повседневных офисных задач. Несмотря на множество функций, аппарат удобен и прост в использовании. Управление осуществляется с цветного сенсорного дисплея диагональю 4.3 дюйма. Скорость печати достигает 33 стр./мин., а лотки подачи бумаги обеспечивают бесперебойную печать в течение длительного времени.

HP LaserJet MFP M436nda — лазерное сетевое МФУ A3 для малого офиса. При разрешении черно-белой печати в 1200x1200 dpi устройство печатает со скоростью 20 страниц в минуту. Управление аппаратом осуществляется посредством четырехкнопочного LCD-дисплея, а благодаря низким эксплуатационным расходам заказчик сможет значительно сократить расходы на печать.

Подрядчиком компания стала в результате победы в открытом конкурсе. Наряду с ценовыми характеристиками заявок, конкурсная комиссия оценивала опыт кандидатов в реализации аналогичных по объемам и сложности проектов для медицинских учреждений. X-Com подтвердила свои компетенции и, предложив наилучшие среди участников условия реализации проекта, получила право заключения государственного контракта. Проект выполнен в строгом соответствии с контрактными условиями по объему и срокам.