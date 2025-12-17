Подтверждена совместимость Picodata Radix и «БАРС.Web-Своды»

Продукт для миграции резидентных NoSQL-систем Picodata Radix совместим с информационно-аналитической системой «БАРС.Web-Своды». Это подтвердили результаты испытаний, проведенных специалистами компаний Picodata (входит в группу Arenadata) и «БАРС Груп». Соответствующий сертификат был выдан 1 декабря 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

Совместимость двух решений открывает новые возможности для заказчиков: интеграция позволяет упростить модернизацию и развитие информационных систем без риска сбоев и большого объема доработок. Благодаря этому клиенты получают платформу для масштабируемых и безопасных решений, которые адаптируются под меняющиеся бизнес-требования.

«Интеграция Picodata Radix с «БАРС.Web-Своды» — важный шаг для повышения эффективности наших клиентов. Они могут использовать все преимущества современной NoSQL-миграции без остановки бизнеса и дополнительных расходов на доработку», — сказала Анна Ерманок, генеральный директор Picodata.

«Для нас это подтверждение того, что наши решения совместимы и готовы к работе в комплексных проектах. Мы уверены, что совместное использование «БАРС.Web-Своды» и Picodata Radix поможет заказчикам повысить качество данных и автоматизировать процессы сбора данных», — отметил Рустем Ибрагимов, заместитель генерального директора «БАРС груп».