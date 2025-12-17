Разделы

БАРС.Web-Своды


СОБЫТИЯ

17.12.2025 Подтверждена совместимость Picodata Radix и «БАРС.Web-Своды» 2
03.04.2013 41 субъект РФ собрал годовую отчетность за 2012 г. в программном комплексе «Свод-Web» 1
31.10.2012 25 тыс. пользователей облака Министерства финансов РФ будут функционировать на базе инфраструктуры группы Inoventica 1
04.04.2012 В Министерстве финансов Калужской области модернизирована система сбора консолидированной отчетности 1
18.01.2012 Система «Свод-WEB» внедрена в Государственной ветеринарной службе Чувашской Республики 1
23.12.2011 Минздрав Свердловской области переходит к формированию отчетности на базе ПК «Свод-WEB» 1
06.12.2011 Регионы Дальневосточного федерального округа завершили модернизацию системы сбора отчетности 1
23.11.2011 Система бюджетной отчетности Чукотского АО будет модернизирована с помощью ПК «Свод-WEB» 1

БАРС.Web-Своды и организации, системы, технологии, персоны:

Кейсистемс - Keysystems 39 5
БАРС Груп 560 1
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 147 1
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 140 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2082 5
Федеральное казначейство России 1879 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 84 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 96 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 3
Управляемость - Manageability 1957 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2433 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17169 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23062 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4147 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73384 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13358 1
Слизень Виталий 243 1
Россия - РФ - Российская федерация 157126 3
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 433 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2960 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1019 1
Россия - ДФО - Амурская область 852 1
Россия - ДФО - Магаданская область 479 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 746 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 990 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 335 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1026 1
Россия - УФО - Свердловская область 1750 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1315 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1075 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 988 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55084 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 1
Ветеринария - Veterinary medicine - отрасль науки, которая занимается лечением животных 101 1
Федеральный закон 83-ФЗ - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений 18 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
