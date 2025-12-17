Получите все материалы CNews по ключевому слову
БАРС.Web-Своды
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
БАРС.Web-Своды и организации, системы, технологии, персоны:
|Кейсистемс - Keysystems 39 5
|БАРС Груп 560 1
|Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 147 1
|Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 140 1
|Слизень Виталий 243 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408254, в очереди разбора - 732595.
Создано именных указателей - 187502.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.