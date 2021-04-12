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В Реестре отечественного ПО появился 81 продукт «БАРС груп»

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Программный комплекс «БАРС.Бюджет Онлайн» стал 81 решением компании «БАРС груп», дочерней компании Национального Центра Информатизации госкорпорации Ростех, внесенным в Реестр отечественного ПО.

«БАРС.Бюджет Онлайн» - это облачное решение, которое позволяет унифицировать принципы работы бухгалтерских служб и насчитывает 32 тысячи пользователей. Платформа помогает повысить скорость обработки данных и добавляет возможность использовать единые методологию, принципы, регламенты и нормативы работы.

В системе реализован уникальный подход расчета и начисления заработной платы, учитывающий отраслевые особенности учреждений и каждого региона. В ней зарегистрировано более 700 тысяч лицевых счетов по которым проводятся финансовые операции. Помимо этого, в системе ведется учет родительской платы по 600 тысячам детей в дошкольных организациях. Это позволяет контролировать объем дебиторской задолженности, делает прозрачным расчет стоимости оказанных услуг и начисления компенсаций.

«БАРС.Бюджет Онлайн» внедрен в 9 субъектах РФ. Среди которых Республика Татарстан, Республика Удмуртия, Челябинская, Самарская, Волгоградская, Калининградская, Саратовская, Новосибирская и Томская области. Также на этапе проработки находится еще один регион.

«Внесение продукта в реестр отечественного ПО позволяет расширить его использование в органах государственной власти РФ, придерживаться курса на импортозамещение, поддерживать и развивать рынок российских ИТ-технологий, - прокомментировал заместитель генерального директора «БАРС груп» Анатолий Младшев. - И нельзя не отметить, что в современных условиях сотрудники бухгалтерских служб имели возможность комфортно перейти на удаленную работу, так как программный комплекс не имеет привязки к рабочему месту».

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