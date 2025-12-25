«Ростех» с боем избавился от блок-пакета гигантской ИТ-компании. Доля принудительно возвращена основателю

Блок-пакет в гигантской ИТ-компании «Барс груп», проданный структуре «Ростеха» еще семь лет назад, принудительно возвращен ее основателю Тимуру Ахмерову. Предприниматель должен вернуть за него госкорпорации 1,1 млрд руб. Полгода назад из реестра Минцифры исключили десятки его программ.



Блок-пакет принудительно вернули основателю

Как стало известно CNews, структура «Ростеха» — «Национальный центр информатизации» (НЦИ) — вернула 25% плюс 1 акцию в гигантской ИТ-компании из Татарстана АО «Барс груп» (выручка за 2024 г. 5,4 млрд руб.) ее основателю Тимуру Ахмерову. Точку в деле поставил Арбитражный суд Московского округа.

ИТ-предприниматель стал снова 100%-ным владельцем татарского интегратора 12 декабря 2025 г., свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. В течение последних двух лет он активно сопротивлялся возврату доли, участвую в многочисленных судебных разбирательствах, пытаясь оспорить акционерное соглашение. В ноябре-декабре 2025 г. арбитражные суды Татарстана и Москвы встали на сторону структуры «Ростеха» и постановили долю вернуть Ахмерову, а выплаченные за нее средства с учетом доходности и процентов — структуре «Ростеха» — НЦИ.

НЦИ Ахмеров пытается продать "Барс груп" структуре "Ростеха" в 2016 г.

В "Ростехе" и "Барс груп" на момент публикации на запрос CNews не ответили.

Изменения в реестр акционеров были внесены на основании исполнительного листа, что повлекло за собой отражение в ЕГРЮЛ сведений об увеличении доли до 100%, пояснила CNews руководитель корпоративной практики Национальной юридической компании «Митра» Алина Ахметова. По ее словам, в данном правовом контексте переход права собственности на акции обусловлен принудительным исполнением вступившего в силу судебного акта, а не фактом предварительного перечисления денежных средств.

Информация в ЕГРЮЛ о владельцах АО становится публичной только в случае, если у компании единственный акционер. До 12 декабря 2025 г. информация о составе собственников была скрыта. По данным Арбитражного суда Москвы, по состоянию на ноябрь 2025 г. 25% плюс 1 акция компании все еще находились в собственности у НЦИ, остальные 75% (минус 1 акция) — были у Ахмерова.

Как Ахмеров компанию продавал

Сделка Ахмерова с «Ростехом» сразу не заладилась, хотя о ней несколько раз было публично объявлено, даже собирался брифинг для журналистов. В апреле 2016 г. «Ростех» подписал с ИТ-предпринимателем меморандум о покупке 100% компании, писал CNews. Сторонами был подписан договор купли-продажи. Эксперты оценивали компанию в сумму до 3 млрд руб. Ожидалось, что сделка будет закрыта в ближайшие месяцы.

Тогда же были сделаны громкие заявления о создании российских СУБД и ОС, облачных платформ на базе НЦИ, в состав которой будет интегрирована «Барс груп». Планировалось, что гендиректором компании останется ее нынешний глава Тимур Ахмеров, который по завершении сделки получит пост первого заместителя гендиректора НЦИ. На своем сайте «Ростех» обозначил «Барс груп» как свою компанию.

О том, что сделка все-таки состоялась, Ахмеров сообщил РБК только в 2018 г. Однако, ее структура изменилась. НЦИ приобрел только 25% плюс 1 акцию исходя из ее общей оценке в 1,8 млрд руб. Оставшаяся доля в 75% минус 1 акция осталась у Ахмерова. На состоявшемся по этому поводу брифинге Ахмеров уточнил, что стороны пришли к мнению, что «государственно-частное партнерство в условиях цифровой экономики будет способствовать более эффективной реализации проектов». В интервью "Бизнес онлайн", комментирую сделку, он утверждал, что уже пять лет ищет стратегического партнера, а с "Ростехом" лукавить с капитализацией было бы невозможно. Тогда же он указывал, что совет директоров «Барс груп» возглавил Василий Бровко, «который является и директором по особым поручениям, и лицом, работающим в прямом подчинении Сергея Чемезова (гендиректор "Ростеха")».

В «Ростехе» заявляли, что блок-пакет — «оптимальная доля», соответсвующая интересам двух сторон. Такая структура владения позволяет не погружаться в текущее управление компанией и минимизирует наши риски, говорили в «Ростехе». Кроме того, сообщил представитель госкорпорации, с момента принятия решения о покупке «Барс груп» изменилась бизнес-стратегия НЦИ, более не предполагается увеличивать долю в партнерских компаниях до 100%.

Нюанс акционерного соглашения

Тогда Ахмеров умолчал, что частью сделки стало акционерное соглашение, в котором был прописан вариант о возврате блок-пакета основателю в рамках опциона. Необходимость вернуть долю, а также плату за нее в размере 100% и плюс 15% доходности возникала в случае нарушения достижения ряда финансовых показателей более, чем на 25%.

В 2020 г. по итогам годового собрания акционеров «Барс груп» было зафиксировано, что показатель «Ожидаемый размер выручки с НДС» не был достигнут на 25,6%. Превышение допустимого снижения данного показателя составило 0,6%. В результате у НЦИ с момента утверждения итогов ГОСА возникло право на акцепт оферты.

По мнению Ахмерова, которое он озвучил в рамках судебных разбирательств, снижение показателя чистой выручки носит формальный характер, так как показатель чистой прибыли был достигнут, а EBITDA даже превышен. Однако НЦИ решил воспользоваться возможностью вернуть основателю его 25%-ную долю. Компания пыталась уведомить гендиректора «Барс груп» о своих планах с февралея 2021 г., но не могла его нигде разыскать. Он не приходил на почту, также его не смогли застать на работе, на просьбы явиться в офис НЦИ он также не отреагировал. В 2023 г. НЦИ подала иск в суд, потребовав вернуть акции, а с основателя взыскать 1,1 млрд руб. с учетом процентов за пользование чужими денежными средствами с 2021 г. До момента возврата средств акции должны оставаться в залоге у НЦИ.

Ахмеров подал встречный иск о признании сделки недействительной и взыскании 1,5 млрд руб., но его отклонили. В настоящее время в суде находится иск предпринимателя о возврате 870 млн руб.

Исключение ПО из реестра

На фоне судебных разбирательств с "Ростехом", программное обеспечение «Барс груп» начали исключать из Реестра российского ПО, который ведет Минцифры. Так, десятки программ были исключены в апреле 2025 г. В апреле 2025 из реестра были исключены «Барс Мониторинг энергоэффективность», «Барс Мониторинг.сельское хозяйство», «Барс Мониторинг.образование», «Барс Мониторинг.Культура», «Барс Сельское хозяйство.ветнадзор» и другие. Всего около 22 позиций.

Основание — нарушение подпункта «д» пункта 33 Правил формирования и ведения реестров российского и евразийского ПО. В частности, среди таких нарушений может быть связь программного обеспечения с иностранными разработчиками, гостайной и прочие.



Вернул ли Ахмеров деньги

По мнению юристов, не факт, что Ахмеров уже расплатился за долю.

«Регистратор осуществляет переход титула на основании исполнительного документа, не проверяя фактическое движение денежных средств на счета продавца, поскольку решение суда не содержит условия о предварительной оплате для совершения регистрационных действий. Таким образом, Ахмеров Т.М. восстановил полный корпоративный контроль над активом, одновременно став потенциальным субъектом исполнительного производства по взысканию задолженности в объеме более 1,1 млрд руб.», — считает Алина Ахметова их «Митры».

Сам по себе переход акций к Ахмерову не означает, что такие акции были им каким-либо образом оплачены, считает адвокат, партнер юридической фирмы Ru.Courts Илья Кавинский.

В любом случае у Ахмерова еще есть шанс оспорить решение и вернуть акции структуре «Ростеха». Процессуальное законодательство сохраняет за основателем право на обжалование актов в Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда, говорит Ахметова. Но со сменой председателя Верховного суда можно ожидать изменения парадигмы, до настоящего времени вероятность пересмотра решения в ВС была невелика, в 2024 г. суд рассмотрел только 1,3% поданных жалоб, считает Кавинский.

По мнению Ярослава Кулешова из Advance Capital, выход «Ростеха» не должен сказаться на работе «Барс груп», так как компания себя уже зарекомендовала.

«Барс Груп» на протяжении многих лет занимается заказной разработкой и является одним из ключевых игроков на рынке информационных технологий для государства (B2G). Решения и цифровые продукты компании сегодня используются практически во всех федеральных министерствах и региональных органах власти», — говорит эксперт.

Присутствие «Ростеха» в качестве акционера в определенный период способствовало укреплению позиций и участию в крупных государственных проектах.

«Что касается решения «Ростеха» о выходе из капитала, причины на это могут быть разными и, вероятно, заложены в стратегию холдинга. Для «Барс груп» это изменение может открыть новые возможности. Являясь уже безусловным лидером в сегменте разработки для госсектора, сейчас они могут активнее начать развивать работу с коммерческими компаниями (B2B). Это вполне естественный шаг для диверсификации и роста в условиях конкурентного, но перспективного рынка», — заключил эксперт.

А вот структура "Ростеха" - НЦИ - в настоящее время находится в процедуре банкротства. В отношении центра в феврале 2025 г. введено наблюдение. В реестр кредиторов внесено требование "Ростелекома" на 331 млн руб. У компании есть задолженность перед «Эр-Телекомом» и своей бывшей «дочкой» «Цифромед», писал CNews. Представители НЦИ в январе 2025 г. говорили, что процедура наблюдения позволяет урегулировать споры с кредиторами для продолжения деятельности организации и связанных с ним активов.

«Компания в непростой финансовой ситуации, вовлечена в юридические споры и испытывает давление, не всегда в корректной форме, - сообщал CNews собеседник, знакомый с ситуацией. - Запущенные процедуры дают компании передышку и возможность хотя бы разблокировать счета, чтобы вести нормальную хозяйственную деятельность: исполнять контракты и вести расчеты».