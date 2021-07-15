Разделы

Интеграция Системное ПО
|

Платформа BarsUp.Net от «Барс груп» расширила возможности в разработке

«Барс груп» (дочерняя компания Национального Центра Информатизации, входит в госкорпорацию Ростех) оптимизировала свою low-code платформу BarsUp.Net: увеличила производительность и добавила новые компоненты для ускоренного создания систем. По результатам нагрузочных тестов работа сгенерированных приложений ускорилась в среднем на 20%.

В частности, BarsUp.Net мигрировала на новую рабочую среду: усовершенствованы возможности внутренних компонентов, писать код на платформе стало удобнее. Для уменьшения затрат времени на код, реализована базовая версия визуального редактора кода, в котором аналитик может сформировать алгоритм с помощью готовых блоков. Кроме того, теперь платформа поддерживает основные системы контроля версий - Gitlab, Github, Visual Studio Online, Atlassian Bitbucket.

«Если говорить о статистике: в одном из наших федеральных проектов конструктором сгенерировано более двух миллионов строк кода и написано вручную 542 тысячи. Учитывая, что подобных проектов несколько, - это значительно экономит рабочие ресурсы и бюджет, а также снижает человеческий фактор. Таких показателей удалось достичь благодаря внутренним доработкам и передаче части задач по разработке аналитикам, - сообщил Тимур Гизатулин, руководитель отдела разработки BarsUp.Net компании «Барс груп».

Произошли и другие доработки, которые помогают настраивать страницы в системе для удобства использования. Добавлены новые компоненты для построения интерфейсов создаваемых систем, а также возможность создавать мастера ввода данных.

В ближайших планах развития - возможность использовать картографические компоненты, а также унифицированный механизм импорта и экспорта данных.

Технологическая low-code платформа BarsUp.Net от «Барс груп» включает в себя фреймворк и конструктор приложений для ускорения процесса разработки систем. Продукт позволяет собирать прикладные решения из готовых блоков без привлечения разработчиков. С ее помощью выполнено более 50 проектов, в том числе для Минфина России, Минстроя России, Казначейства России, Ространснадзора и др. Платформа вошла в реестр отечественного ПО и совместима со всеми отечественными операционными системами.

Владимир Бахур

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российские школы до сих пор используют 88,8% импортного ПО

На российском рынке появилось новое ИИ-решение от WaveAccess для обработки входящих обращений

Microsoft вот-вот выпустит уникальную ОС для устаревших компьютеров

«Дочка» «Росатома» перевела 1,5 тыс. чиновников с Windows на Astra Linux

Schneider Electric проведет в Москве Innovation Summit, посвященный цифровизации и устойчивому развитию

Разработчик российской Java выпустил замену серверам приложений IBM и Oracle

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной гарнитуры JBL LIVE FREE NC+ TWS

Как спрятать провода техники в квартире: советы ZOOM

Как почистить кондиционер своими руками и стоит ли это делать: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Роботы научились рыть землю — почему это прорыв в робототехнике

Как искусственный интеллект меняет будущее авиаперевозок

Квантовые компьютеры придется ставить под землей — опасность несут в себе космические лучи
Показать еще