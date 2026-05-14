Университет Иннополис договорился о подготовке ИТ-специалистов с «БАРС Груп»

Российский ИТ-вуз заключил соглашение о сотрудничестве с разработчиком отечественных цифровых решений «БАРС Груп». Среди запланированных проектов — стажировки, подготовка ИТ-специалистов и другое. Об этом CNews сообщили представители Университета Иннополис.

Соглашение с «БАРС Груп» предусматривает участие компании в реализации образовательных программ Университета Иннополис по ИТ-специальностям. Документ направлен на повышение уровня знаний и компетенций обучающихся, усиление практико-ориентированности образования и привлечение талантливой молодежи в сферу информационных технологий.

В рамках партнерства «БАРС Груп» планирует направлять сотрудников для преподавания ИТ-дисциплин, участвовать в разработке, актуализации и экспертизе образовательных программ, софинансировать обучение студентов по федеральным проектам «Кадры для цифровой трансформации» и «Искусственный интеллект» и другое.

Документ подписали директор Университета Иннополис Дмитрий Вандюков и генеральный директор «БАРС Груп» Тимур Ахмеров.