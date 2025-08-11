Разделы

«БАРС Груп» выпустила Alpha BI 5.8.1: автоматизированный ввод дат и времени, автосинхронизация представлений

Компания «БАРС Груп» представила обновление корпоративной BI-платформы Alpha BI 5.8.1. Новая версия включает усовершенствованную обработку дат и времени, автоматическую адаптацию пользовательских представлений при изменении структуры данных, а также улучшения в интерфейсе и безопасности. Об этом CNews сообщили представители «БАРС Груп»

Автоматизированный ввод «Дата-Время»

Усовершенствованный редактор ввода значений типа «Дата-Время» стал проще и быстрее: автоматически дополняет неполные значения (например, 14 → 14:00:00); распознает широкий набор форматов (включая ввод без разделителей); работает одинаково во всех элементах системы, от отчетов до ETL.

Стабильность пользовательских представлений

Автоматическая проверка настроек представлений при изменении метаструктуры: исключает в ранее созданных и сохраненных представлениях удаленные поля; адаптирует фильтры и сортировку при изменении в структуре как бизнес-объектов, так и форм, после синхронизации при открытии ранее созданного представления;уведомляет администраторов о несоответствиях в измененной метатструктуре; сохраняет преемственность без потери настроек.

Улучшения в интерфейсе

Единая структура форм для пользователей и администраторов; отображение активных фильтров при смене представлений; повышенная надежность автозаполнения полей.

Поддержка безопасности и интеграций

Как власти потратят 35 млрд руб. на разработку перспективных технологий в сфере беспилотников
цифровизация

Реализована поддержка TLS-шифрования в соединениях между OLAP-сервером Mondrian и источниками данных на базе ClickHouse; отправка email-уведомлений через SMTP без авторизации; оптимизирована функциональность работы переменных типа «Дата-Время» в блоке «Калькулятор» ETL-процесса.

«В преддверии крупного релиза 5.9 мы приняли решение о выпуске минорной версии 5.8.1, уже которая содержит в себе улучшения, направленные на автоматизацию рутинных операций и повышение устойчивости пользовательских настроек при изменениях. Эти изменения могут не бросаться в глаза сразу после обновления, но они напрямую влияют на стабильность и предсказуемость аналитической среды», — отметил Арслан Катеев, руководитель разработки Alpha BI.

