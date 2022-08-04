Решение для анализа данных «БАРС груп» совместимо с «Ред ОС»

Российские разработчики «БАРС груп» и «Ред софт» подтвердили совместимость платформы бизнес-аналитики Alpha BI с операционной системой «Ред ОС».

Импортонезависимое решение предназначено для использования на объектах критической информационной инфраструктуры, в кредитных организациях и других организациях, нуждающихся в анализе big data. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

Alpha BI – платформа бизнес-аналитики отечественной разработки, помогает бизнесу и государству развиваться благодаря знаниям, полученным из данных. Имеет современную сервисную архитектуру и стабильную релизную политику, обеспечивая цифровизацию полного жизненного цикла сбора и анализа данных. Входит в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи России (№ 203).

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№ 4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№ 3751).

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«В рамках импортозамещения при построении современных аналитических систем все компоненты должны быть импортонезависимыми, начиная от аппаратного и системного программного обеспечения и заканчивая уровнем прикладных бизнес-сервисов. Развитие технологической совместимости с партнерскими решениями ведущих отечественных разработчиков операционных систем, таких как “Ред софт”, способствует укреплению технологического суверенитета России», – сказал заместитель генерального директора «БАРС груп» Рустем Ибрагимов.

«Для полноценного перехода на отечественное программное обеспечение разработчики должны предложить заказчикам решения, которые закроют их потребности в полном объёме. Вхождение платформы бизнес-аналитики Alpha BI в экосистему “Ред ОС” является положительным результатом совместной работы российских вендоров и еще одним шагом на пути к технологическому суверенитету. Благодарим партнеров за сотрудничество!», – отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».