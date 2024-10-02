Разделы

Безопасность
|

ЦИБИТ на CNews 2024

Сотрудники ГК ЦИБИТ приняли участие в конференции «CNews: Информационная безопасность 2024», которая состоялась в Москве 26 сентября.

На мероприятии собрались топ-менеджеры крупнейших российских компаний, ИТ- и ИБ-руководители, специалисты различных отраслей бизнеса и государственных учреждений. Главные вопросы, которые обсудили участники конференции, – развитие российского рынка информационной безопасности и технологий в сфере защиты информации. Кроме того, в рамках деловой программы события аудитории были представлены реальные отечественные кейсы построения безопасной ИБ-инфраструктуры.

ЦИБИТ выступил партнёром выставочной программы конференции. На стенде можно было ознакомиться с комплексными услугами и решениями в сфере кибербезопасности, а также проконсультироваться с экспертами компании.

ЦИБИТ следит за важными событиями в области информационной безопасности и принимает активное участие в профильных мероприятиях. Сотрудники, побывавшие на прошедшей конференции, отметили, что особенно полезным было общение с постоянными клиентами и друзьями компании, а также знакомство с новыми потенциальными партнёрами. Интересными были и доклады спикеров по самым разным темам в сфере ИБ: от киберразведки и современных разработок в отрасли до использования технологий искусственного интеллекта для защиты данных.

tsibit.jpeg

Почему не все PIM-системы одинаковы. Выясняем особенности внедрения PimCore
Цифровизация

Эксперты ЦИБИТ предлагают продолжить обсуждение острых и актуальных вопросов в области информационной безопасности на открытом вебинаре компании «Реальная кибератака: предотвратить и обезвредить».

Какие меры позволят предотвратить кибератаку и что делать в ситуации реального инцидента, если предотвратить не удалось? Расскажем 31 октября в 16:00. Подключайтесь!

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как Kubernetes помогает экономить бюджет и ускоряет процессы внутри организации

Власти выделят 6 миллиардов на создание единой противомошеннической платформы под управлением Минцифры

Почему не все PIM-системы одинаковы. Выясняем особенности внедрения PimCore

США объявили в розыск двоих россиян, обвиняемых в отмывании денег через криптобиржи. Награда $11 млн

Михаил Матюшин, Nexign: Операторы выходят за пределы телекома и адаптируют ИТ-инфраструктуру к изменениям

Заглохший беспилотный автомобиль остановил кортеж Камалы Харрис

Конференции

Импортозамещение цифровых решений 2024

Low-code и No-code 2024

Облачные и платформенные сервисы: IaaS, DBaaS, DRaaS, Kubernetes, SecaaS
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор флагманских моделей бытовых кондиционеров Daichi, Midea и Kentatsu

10 причин, почему складные смартфоны c форм-фактором Fold бесполезны

6 российских сервисов-планировщиков на замену Notion: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие

Новый чип, управляющий терагерцовыми лучами — основа для сверхбыстрого и надежного интернета будущего

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: