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IPO Совкомбанка прошло по верхней границе ценового диапазона

Совкомбанк объявил об успешном проведении первичного публичного предложения и о начале торгов обыкновенными акциями на Московской бирже. Цена IPO составила 11,5 рублей за акцию. С учетом выпуска новых акций в рамках IPO, рыночная капитализация Совкомбанка на момент начала торгов составит 230,5 млрд рублей. IPO Совкомбанка вызвало значительный интерес со стороны инвесторов. В рамках IPO поступило более 140 тыс. заявок. Сделка стала одной из крупнейших за последние годы на российском рынке акционерного капитала, а также первым IPO российского банка на Московской бирже за более чем восемь лет.

Параметры предложения

Общий размер IPO составил 11,5 млрд рублей с учетом размера стабилизационного пакета. Всего был размещен 1 млрд акций. По результатам размещения уставный капитал Банка будет состоять из приблизительно 20 млрд акций.

Предложение акций состояло исключительно из дополнительной эмиссии акций – действующие акционеры Группы не продавали свои акции. Все привлеченные в ходе IPO средства будут использованы в общекорпоративных целях в рамках дальнейшего развития Совкомбанка.

Доля физических лиц в размещении составила порядка 65%, институциональных инвесторов – около 35 % от всего объема размещения.

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В рамках IPO поступило более 140 тыс. заявок

Аллокация распределялась следующим образом:


  • Розничные инвесторы, подавшие заявки на менее чем 800 акций, получили 100% аллокацию. Все остальные розничные инвесторы получили не менее 800 акций, но не полную аллокацию.
  • По мере увеличения суммы заявки процент аллокации снижался. Для наиболее крупных заявок размер аллокации составил 2,2%, кроме исключений, указанных далее.
  • Клиенты Совкомбанка с историей обслуживания свыше 10 лет получили более высокую аллокацию.
  • Сотрудники Совкомбанка за редким исключением получили 100% аллокацию.
  • В случае, если физическое лицо подавало более одной заявки, в первую очередь удовлетворялась крупнейшая. Аллокация по прочим заявкам того же клиента – 2,2%.
  • Крупнейшие российские институциональные инвесторы получили более высокую аллокацию, которая суммарно составила более 35% от размещения. Приоритет отдан крупнейшим паевым фондам.


Банк, действующие контролирующие акционеры и аффилированные с ними лица приняли на себя стандартные обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций Банка, до 1 июля 2024 года.

В рамках IPO был структурирован механизм стабилизации размером до 15% от базового размера предложения. Данный механизм будет действовать в течение 30 календарных дней после начала торгов.

Акции Совкомбанка включены в первый уровень листинга Московской биржи под тикером SVCB и ISIN RU000A0ZZAC4. Один торговый лот содержит 100 акций. Торги акциями Совкомбанка начнутся сегодня, 15 декабря 2023 года.

Первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский: «Мы рады тому, что инвесторы поверили в перспективы бизнеса Совкомбанка. Это дало нам возможность сформировать широкую и диверсифицированную базу, в которую теперь входят клиенты и сотрудники Банка, крупные и средние институциональные инвесторы, а также десятки тысяч физических лиц. Наша команда приложит все усилия для того, чтобы реализовать наши амбиции прибыльного роста и оправдать оказанное нам доверие».

erid:2SDnjbuWZx4Рекламодатель: ПАО "Совкомбанк"ИНН/ОГРН: 4401116480/1144400000425Сайт: www.sovcombank.ru

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