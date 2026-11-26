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VK GRC решение для стратегического управления бизнесом и рисками
VK GRC — ИТ-решение для предупреждения рисков и управления ими, а также для совершенствования системы внутреннего контроля организации (СВК). Помогает проводить аналитику в реальном времени, предотвращать убытки и другие негативные последствия для бизнеса.
Платформа позволяет документировать бизнес-процессы, нормативные требования, риски и контрольные процедуры, управлять, планировать и исполнять процессы системы внутреннего контроля в организации. Также доступна регуляторная, корпоративная, оперативная и аналитическая отчетность в отношении СВК, возможность настраивать объекты СВК, их атрибуты и процессы.
СОБЫТИЯ
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