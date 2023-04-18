VK разработала решение для стратегического управления бизнесом и рисками

VK разработала решение для стратегического управления бизнесом и рисками VK GRC. Оно помогает предупреждать риски и управлять ими. С помощью инструментов VK GRC можно выстроить прозрачную систему управления, планирования и исполнения контрольных процедур, в том числе по конкретным процессам и проектам в зависимости от степени детализации задач компании.

ИТ-решение позволяет получать актуальную аналитику по ключевым элементам системы внутреннего контроля (СВК) и управления рисками, проводить оценку эффективности бизнес-процессов, консолидировать рекомендации по совершенствованию контрольных процедур, а также оперативно реагировать на инциденты. VK GRC помогает компаниям выстроить единую систему управления рисками и СВК, пронизывающую все процессы, на всех уровнях защиты — внедрять инструменты мониторинга и оценки, формировать отчетность, повышать качество и эффективность принятия управленческих решений.

«Чем крупнее компания, тем больше у нее процессов и сложнее управлять возникающими рисками. Для принятия верных решений необходимо качественно собирать данные и анализировать их в режиме реального времени. VK GRC позволяет определить взвешенный способ реагирования на возможные риски, мониторить результаты выполнения контрольных процедур и своевременно реагировать на выявленные ошибки. Это помогает обеспечить эффективность и прозрачность бизнес-процессов и, в конечном итоге, обеспечить принятие верных решений», — сказал директор платформенных B2G-сервисов VK Tech Андрей Черненко.

Одним из ключевых преимуществ VK GRC является возможность реализовать превентивный подход к оценке рисков, оперативно на них реагировать и минимизировать их последствия. ИТ-решение автоматизирует настройку параметров и объектов, необходимых для эффективного отслеживания ключевых индикаторов рисков и выполнения контрольных процедур. Это снижает нагрузку на сотрудников, а также минимизирует издержки бизнеса.

VK GRC можно интегрировать с любыми корпоративными информационными системами и другими продуктами VK Tech. Платформу можно развернуть на собственных или арендованных бизнесом серверах или использовать как облачный сервис в VK Cloud.