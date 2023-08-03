«Мобиус технологии» получила лицензию, подтверждающую право проводить дополнительное профессиональное образование

«Мобиус технологии» получила государственную лицензию, подтверждающую право проводить дополнительное профессиональное образование. Это дает возможность расширить образовательную деятельность и предлагать официальные курсы для заказчиков и партнеров с выдачей дипломов государственного образца. К настоящему времени компания уже разработала около тридцати программ повышения квалификации, и их число будет увеличиваться.

Решение получить лицензию было продиктовано актуальными запросами рынка. В настоящее время в России наблюдается высокий спрос на сертифицированные курсы для повышения квалификации сотрудников ИТ-компаний. Поэтому получение лицензии стало логичным шагом по развитию как академии «Мобиус технологии», так и сферы ИТ-образования в стране.

Компания всегда стремилась делиться знаниями и опытом с рынком, и особенно важным это стало для нее сейчас, когда в российской ИТ-отрасли остро не хватает экспертизы. С помощью курсов она продолжит воплощать в жизнь миссию академии «Мобиус технологии» – развивать потенциал каждого учащегося и ИТ-отрасль в целом. Курсы будут проводиться по нескольким направлениям: в первую очередь это обучение работе с Open Source и занятия по программному обеспечению отечественных вендоров. Такой подход входит в стратегию цифровой независимости – один из ключевых векторов для компании.

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«Мобиус технологии» ставит своей целью создать универсальную образовательную методологию, поэтому лучшие практики внутреннего обучения она использует для внешнего обучения, и наоборот. Компания располагает большим пулом собственных экспертов – это практикующие инженеры, специалисты высокого уровня, которые имеют сертификаты по предметной области и опыт преподавания в ведущих международных компаниях-вендорах. Теперь они будут делиться своей экспертизой со слушателями лицензионных курсов в академии «Мобиус технологии».

«Конкуренция на рынке образовательных услуг в области IT сейчас достаточно высока, но у «Мобиус технологии» есть все необходимое, чтобы успешно ее выдержать. В ее арсенале – разноплановые курсы и уникальная экспертиза, основанная на богатом практическом опыте в области ИТ. Кроме того, курсы станут хорошим и логичным дополнением к основным услугам компании: технической поддержке критической инфраструктуры и технологическому консалтингу. Такая конфигурация, несомненно, будет интересна рынку», – сказал Виталий Богачев, директор академии «Мобиус технологии».