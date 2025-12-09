«Мобиус Технологии» запускает R&D‑направление: от сервисного опыта — к продуктам с «сервисным ДНК»

Российский системный интегратор «Мобиус Технологии» объявил о запуске R&D‑направления, основанного на многолетнем опыте сервисного ИТ‑сопровождения. Цель — создание оборудования для ИТ‑инфраструктуры, которое изначально спроектировано для долгосрочной эксплуатации и поддержки. Об этом CNews сообщили представители «Мобиус Технологии».

Как сообщил заместитель генерального директора по созданию продуктов и развитию производства компании «Мобиус Технологии» Александр Тригуба, решение о запуске собственного производства стало логическим продолжением практики сервисного обслуживания крупных заказчиков.

«Мы не понаслышке знаем болевые точки компаний на этапе пост-гарантийного обслуживания ИТ-инфраструктуры: дефицит квалифицированного сервиса, дорогостоящий и долгий ремонт, отсутствие единого поставщика и ответственности, — отметил Александр Тригуба. — Это подтолкнуло нас к созданию оборудования с «сервисным ДНК», которое с самого начала проектируется с четко прогнозируемой моделью жизненного цикла — понятной структурой обслуживания, предсказуемыми расходами, единым центром ответственности за оборудование и ускоренным восстановлением, основанным на глубоком знании архитектуры нашей мультивендорной команды инженеров».

На основе анализа рынка и ежедневной практики поддержки заказчиков «Мобиус Технологии» выделила два ключевых вектора развития. Для базовой ИТ-инфраструктуры компания начала производить серверы с максимальной ремонтопригодностью и доступностью компонентов, системы хранения данных и NAS-решения с заложенной логикой пост-гарантийного обслуживания, ленточные библиотеки (поддержка поколений от LTO‑7 до LTO‑9) и сетевое оборудование. Вторым вектором стало производство специализированных и мультимедийных решения: шумоизоляционные шкафы для офисного тестирования шумного оборудования и смарт‑панели.

По оценке руководства компании, российский рынок ИТ‑оборудования переживает эволюцию: от экстренного импортозамещения — к требованию повышенной надежности и качественного сервиса. «Если два года назад главной задачей было обеспечить поставки любой ценой, то сегодня заказчик все больше интересуется вопросами его дальнейшего обслуживания», — сказал Александр Тригуба.

В дальнейших планах «Мобиус Технологии» — в течение 2026 г. запустить программу расширенной постгарантийной поддержки оборудования, а через три года внедрить технологию цифрового двойника для виртуальной диагностики и подбора сценариев ремонта оборудования.