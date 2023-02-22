Разделы

Бизнес
|

«Мобиус технологии» предложит клиентам цифровую трансформацию на российской платформе Platform V

Российский разработчик программного обеспечения «Сбертех» и системный интегратор «Мобиус технологии» заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках партнерства «Мобиус технологии» предложит своим клиентам новые подходы к цифровой трансформации на базе программных продуктов Platform V «Сбертеха».

Продукты цифровой облачной платформы Platform V обеспечивают потребности ИТ в различном технологическом ПО, позволяют создавать информационные системы, прикладные продукты и приложения любого масштаба и сложности.

Таким образом, компании смогут провести импортозамещение, снизить затраты на разработку и эксплуатацию систем, а также кратно ускорить релизные циклы за счет повторного использования продуктов платформы, унификации технологического стека и инструментов производственного процесса.

За счет использования cloud-native-подхода в архитектуре Platform V обеспечивается высокая производительность, масштабируемость и отказоустойчивость на уровне до 99,99%. Клиент получает оптимизацию аппаратных ресурсов и гибкость в выборе инфраструктуры.

Компоненты платформы внесены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД и имеют официальную поддержку со стороны российского производителя, что позволит обеспечить бесперебойную работу критичных систем в долгосрочной перспективе.

Есть ли жизнь после VMware?
Импортонезависимость

Генеральный директор «Сбертеха» Максим Тятюшев сказал: «Информационная инфраструктура критически важных для бизнеса систем сегодня особенно нуждается в обеспечении технологической независимости. Продукты Platform V способны эффективно заменить многие категории иностранного программного обеспечения. Цифровая трансформация на базе платформы позволяет значительно ускорить время вывода продуктов на рынок и снизить совокупную стоимость владения ИТ-ландшафтом. Уверены, что наши разработки, широкая экспертиза Мобиус технологии в области цифровой трансформации и опыт коллег в сфере создания критичных систем позволят клиентам достичь технологического суверенитета и получить значительные бизнес-преимущества».

Генеральный директор «Мобиус технологии» Сергей Широков, отметил: «В современных непростых условиях мы стремимся найти оптимальные решения для цифровой устойчивости и трансформации бизнеса наших клиентов. Видим возможность расширить портфель предложений качественного управления

и преобразования ИТ-инфраструктуры компаний-клиентов в том числе благодаря выстраиванию партнерской экосистемы. Соглашение с разработчиком ПО «Сбертех» — это своего рода гарантия качественного импортозамещения».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сбежавший из России SAP обязал ЦУМ заплатить 125 миллионов за ПО, которое магазин не смог установить

Зарплаты ИТ-шников в России стремительно растут, но «джуниоры» могут все испортить

В сети «Мерлиона» «Позитроника» назначен третий гендиректор за 8 месяцев на фоне взрывного роста продаж

В России пытаются построить сеть мобильной спутниковой связи, но чиновники против

Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2023» состоится 7 марта

Создатели российских процессоров выбили 50 миллионов из американского разработчика ПО для проектирования чипов

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Неубиваемые умные часы: лучшие модели с защитой от воды и ударов

Обзор наушников Soundcore Space Q45: рекордная автономность и мощные басы

Лучшие роторные бритвы для мужчин: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще