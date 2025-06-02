«Мобиус Технологии» и «Киберпротект» обеспечат устойчивость российских компаний с помощью совместимых решений для хранения и защиты данных

Компании «Мобиус Технологии» и «Киберпротект» объединят компетенции и экспертизу, чтобы развивать и улучшать свои продукты, а также поддерживать их технологическую совместимость. Такие договоренности были достигнуты в рамках подписанного соглашения о технологическом сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «Мобиус Технологии».

В настоящий момент «Мобиус Технологии» выводит на рынок новые настольные решения для копирования данных LTO9 Thunderbolt, стоечный вариант 1U Tape Enclosure и Virtual Tape Library. Для компании крайне важна доказанная технологическая совместимость с продуктами компании «Киберпротект» — одного из лидеров российского рынка программного обеспечения для резервного копирования. Поэтому первым этапом сотрудничества станет интеграция упомянутых решений «Мобиус Технологии» с ПО «Кибер Бэкап» — российской системой резервного копирования и восстановления данных с защитой от вирусов-шифровальщиков.

Благодаря этой интеграции у заказчиков обеих компаний появится возможность получать решения для резервного копирования под ключ: производительная аппаратная часть от «Мобиус Технологии» в сочетании с проверенным ПО отечественной разработки обеспечат надежную защиту от потери критически важных данных для российских компаний любого масштаба, а также предприятий госсектора. В результате они будут застрахованы от проблем с совместимостью, которые зачастую возникают при использовании продуктов от разных разработчиков. Заказчики смогут более эффективно оперировать затратами, сократят сроки внедрения и получат более доступную техническую поддержку.

В настоящее время уже ведется совместное тестирование продуктов «Мобиус Технологии» и «Киберпротекта»: компании вносят доработки, чтобы доказать полную технологическую совместимость всех компонентов. Следующим шагом станет формирование инициатив по совместному улучшению решений, расширению их функционала и по повышению удобства использования, а по завершении тестирования состоится выпуск сертификатов совместимости и продвижение совместимых решений на рынке.

«Заключение соглашения с компанией «Киберпротект» для нас стало знаковым шагом. Разрабатывая новые продукты, мы развиваем собственные производства, и, как следствие, снижаем нашу зависимость в условиях торговых ограничений, санкций и нестабильности на мировых рынках, — сказал заместитель генерального директора по созданию продуктов и развитию производства «Мобиус Технологии» Александр Тригуба. — Одновременно мы ускоряем цифровую трансформацию и стараемся сделать процесс перехода на современные технологии максимально простым и доступным, чтобы наши клиенты могли забыть о технических нюансах и сосредоточиться на развитии собственного бизнеса».

«Вместе с нашими технологическими партнерами мы стремимся предоставить общим заказчикам больше возможностей для решения практических задач обеспечения непрерывности бизнеса и устойчивости ИТ-инфраструктур. В сотрудничестве с “Мобиус Технологии” спектр таких возможностей расширится, а обмен опытом и компетенциями между нашими компаниями приведет к новым идеям и совместным проектам», — сказал Алексей Бадаев, генеральный директор компании «Киберпротект».