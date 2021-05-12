«Сименс» и Swire Coca-Cola создадут 18 цифровых предприятий

«Сименс» и Swire Coca-Cola China Co., Ltd (Китай) заключили соглашение о стратегическом партнерстве в области цифровизации. Стороны планируют расширить сотрудничество в таких сферах, как строительство цифровых заводов, интеллектуальное управление цепочками поставок и обучение специалистов цифровым технологиям, а также совместно разрабатывать эталонные цифровые решения для фабрик по производству напитков в рамках процесса цифровой трансформации Swire Coca-Cola в Китае и по всему миру.

Система производственных данных, разработанная «Сименс» с учетом нужд Swire Coca-Cola, была успешно внедрена на цифровой производственной линии в Ханчжоу (провинция Чжэцзян). По итогам реализации проекта Swire Coca-Cola расширит производственные мощности в размере 550 миллионов банок Coca-Cola в год.

«Сотрудничество «Сименс» и Swire Coca-Cola знаменует собой новый этап многолетнего партнерства. Уверен, что с развитием нашего партнерства Swire Coca-Cola сможет в разы повысить показатели производительности, качества и устойчивого развития и задаст новые стандарты цифровых технологий в глобальном производстве напитков, – считает президент «Сименс» в Большом Китае Лотар Херрманн. – Совместными усилиями мы надеемся добиться заметных и плодотворных результатов. Речь идет не столько о производственных линиях или заводах, сколько о новом импульсе в обрабатывающей промышленности. В конечном счете мы говорим об инновациях на благо общества».

«На сегодняшний день цифровые решения применяются в самых различных сферах деятельности Swire Coca-Cola, в том числе в маркетинге, сбыте, цепях поставок и так далее. Всем сотрудникам наших бизнес-подразделений выдаются мобильные устройства, чтобы они могли своевременно проверять складские запасы, размещать заказы, отслеживать и фиксировать статус их выполнения. Это помогает нам обеспечить комплексное управление основным бизнесом, реализацией продукции, производственной логистикой в рамках замкнутого производственного цикла. Мы можем с гордостью сказать, что находимся в авангарде цифровой трансформации в индустрии традиционных напитков», – комментирует Карен Со, генеральный директор Swire Coca-Cola Co Ltd.

«Сименс» и глобальное подразделение закупок (CEPG) Coca-Cola расширили свои партнерские отношения в 2020 году, подписав стратегическое соглашение, которое заложило важные основополагающие принципы этой инициативы. Глава отдела непрямых закупок Стефан Шифердекер так оценивает этот шаг: «Благодаря «Сименс» мы открыли возможности экономии, о которых даже не задумывались раньше. В будущем мы видим существенный потенциал синергии, дальнейших шагов по оптимизации производства вместе с «Сименс». Менеджер по работе с ключевыми клиентами по системе Coca-Cola Олаф Планте добавляет: «Удивительно, чего могут добиться две международные корпорации благодаря партнерству в достижении общих стратегических целей».

Совместно со Swire Coca-Cola компания «Сименс» разработала систему производственных данных на основе современных цифровых решений и технологий автоматизации, программных и аппаратных продуктов, платформы MindSphere. Эта система станет важным элементом глобального сотрудничества между «Сименс» и Swire Coca-Cola, задавая стандарты для систем производственной информации Swire Coca-Cola во всем мире.

Система способна проводить сбор, обработку, хранение, использование и управление данными на всех этапах производственного процесса, а также расширяет такие функции, как мониторинг и анализ производственных процессов, контроль качества, управление техническим обслуживанием оборудования, предупреждение и обнаружение неисправностей, оценка производственных показателей и принятие решений. Благодаря прозрачности и широкому охвату данных, наглядному контролю производственных процессов, система производственных данных поможет достичь более высокой статистической достоверности прогнозов, что приведет к значительному сокращению сроков диагностики неисправностей, накопит реальные данные для дальнейшего применения технологий ИИ. Это позволит повысить общий цифровой уровень предприятия и, как следствие, увеличит его производительность, обеспечит превентивное техобслуживание и снизит расход электроэнергии. В течение следующих двух лет система будет внедрена почти на 100 производственных линиях на 18 заводах Swire Coca-Cola в Китае.

«С учетом актуальности требований по индивидуализации в сфере потребления компании-производители напитков выходят на новый уровень развития, когда производство определяется данными, – считает Ван Хайбинь, исполнительный вице-президент «Сименс Лтд.» в Китае и директор управления «Цифровое производство» компании в Большом Китае. – Успешный запуск системы сбора и анализа данных знаменует важную веху для обеих компаний с точки зрения совместного масштабного запуска процессов цифровой трансформации в индустрии напитков. Используя возможности, которые дает это партнерство, мы планируем и дальше осваивать неограниченный потенциал таких передовых технологий, как ИИ, большие данные на основе передовой платформы MindSphere. Мы также надеемся укрепить цепи поставок в индустрии напитков и повысить гибкость производства, увеличив уровень применения цифровых технологий в компании и позиции бренда».

В будущем «Сименс» планирует еще больше расширить функциональные возможности системы производственных данных – к ним добавятся получение данных о производстве в режиме реального времени на уровне страны с помощью приложений на платформе Siemens MindSphere, анализ всех данных по ряду направлений, например, эффективности, энергопотреблению, безопасности, качеству и превентивному техобслуживанию. Все это поможет Swire Coca-Cola обеспечить контроль качества на уровне концерна и еще больше повысить уровень цифровизации и интеллектуальной организации всей цепи поставок.

Благодаря интеграции системы производственных данных с другими системами на производственных линиях, заводы Swire Coca-Cola смогут сэкономить до 10 миллионов кВт-ч электроэнергии в год, что равнозначно 3200 тонн условного топлива или 7500 тонн выбросов CO2. В результате Swire Coca-Cola быстрее достигнет поставленных целей по экономии электроэнергии и сокращению выбросов.