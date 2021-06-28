Coca-Cola упростит работу водителей с помощью мобильного приложения

С помощью логистического сервиса «Яндекс.маршрутизация» один из крупнейших FMCG-производителей в России Coca-Cola HBC внедрил платформу мониторинга, чтобы повысить уровень клиентского сервиса и улучшить условия работы водителей. Платформа состоит из desktop-сервиса для логистов и мобильного приложения для водителей.

В рамках пилотного проекта Coca Cola HBC выдаст всем водителям, занятым на DSD-доставке (Direct Store Delivery - прямая доставка в магазины) по всей России смартфоны с установленным приложением с доступом к единой системе мониторинга «Яндекс.маршрутизации». Таким образом, система свяжет между собой водителей, логистов и ритейлеров, чтобы устранить задержки в передаче информации между всеми участниками цепи поставок.

С помощью нового решения в Coca Cola HBC смогут отслеживать фактическое местоположение и движение автомобиля в режиме реального времени. Мгновенное получение данных позволит лучше контролировать и управлять процессом получения продукции конечными клиентами. Это приведет к повышению качества клиентского опыта - теперь каждый из ритейлеров, заказывающих продукцию Coca Cola HBC, будет видеть статус доставки в режиме реального времени.

Данные мониторинга будут использоваться, в том числе, и для того, чтобы помочь водителям в их работе. Так, система упростит навигацию по городу и сократит переработки, благодаря контролю за простоями и отклонениями от маршрута. Кроме того, в планах есть изменение системы мотивации для водителей таким образом, чтобы расчет их вознаграждения стал более прозрачным. Всего в проекте задействовано 13 складов по всей России, продукцию с которых доставляет от 300 до 700 машин.

«Прозрачность поставок очень важна для FMCG-производителей, поскольку напрямую влияет на качество клиентского сервиса. Мониторинг позволяет уменьшить издержки за счет оперативного реагирования на нештатные ситуации, а упрощение коммуникации с водителем поможет существенно сократить нагрузку на call-центр и супервайзеров», - сказал Данил Шелехов, руководитель проекта «Яндекс.маршрутизация».

В рамках проекта в Coca-Cola планируют подключить к системе мониторинга не только собственный автопарк, но и машины партнеров. Кроме того, мониторинг планируется внедрить и на этапе проверки машин перед выездом, чтобы учитывать время, которое водитель тратит на подготовку к выполнению маршрута.