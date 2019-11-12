ВТБ продал скандального телеком-гиганта. Российский бизнесмен оспаривает сделку

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United Group приобрел болгарского телеком-гиганта за $1,2 млрд

Холдинг United Group приобрел болгарского оператора связи Bulgarian Telecommunications Company (BTC, торговая марка Vivacom). Об этом говорится в совместном сообщении United Group, его основного владельца фонда BC Partners и BTC. Сумма сделки не раскрывается, но по данным агентства Reuters, United Group заплатил за компанию 1,2 млрд евро.

BTC – крупнейший в Болгарии оператор фиксированной связи и третий по величине оператор мобильной связи. Компания была приватизирована в 2004 г. и с тех пор неоднократно меняла владельцев.

Как ВТБ покупал и продавал BTC

В 2012 г. компанию, в рамках схемы по реструктуризации задолженности, приобрел консорциум InterV Investment, сформированный «дочкой» российского госбанка ВТБ «ВТБ-Капитал» и болгарским бизнесменом Цветаном Василевым. На тот момент Василев владел болгарским Corporate Commerce Bank (CCB). Одновременно «ВТБ-Капитал» предоставил консорциуму кредит и получил в залог акции BTC.

Продан телеком-гигант BTC, одним из владельцев которого был банк ВТБ

Российский предприниматель Дмитрий Косарев намерен опротестовать сделку

В 2015 г. CCB стал банкротом, а Василев покинул Болгарию и был объявлен в розыск. Предприниматель попытался продать принадлежавшие ему 43% акций BTC. Сначала акции хотел купить бельгийский бизнесмен Пьер Луврье, известный как партнер создателя фонда Marshall Capital Partners Константина Малофеева. Затем долю Василева приобрел другой бизнесмен, также сотрудничавший с Малофеевым – Дмитрий Косарев (сделка была осуществлена через принадлежащую ему компанию Empreno Ventures).

ВТБ в том же 2015 г. объявил дефолт по долгу InterV Investment на сумму 150 млн евро и выставил на продажу акции BTC. Победителем тендера стал зарегистрированный в Люксембурге консорциум Viva Telecom, заплативший за компанию 330 млн евро. Консорциум был сформирован болгарским предпринимателем Спасом Русевым.

Вскоре «ВТБ-Капитал» снова стал участником данного консорциума, получив 20% акций Viva Telecom. Русеву принадлежит в консорциуме 46% акций. Еще 20% акций принадлежат фонду Delta Capital International, за которым стоит бывший министр финансов Болгарии Милен Велчев и его брат Георгий. Ранее Велчев возглавлял болгарский офис «ВТБ-Капитал».

Кроме того, ВТБ открыл консорциуму кредитную линию на 240 млн евро. То есть российский госбанк в 2016 г., как и до этого в 2012 г., стал и совладельцем BTC, и кредитором его акционеров.

Чем занимается новый владелец BTC

Летом 2019 г. BTC снова была выставлена на продажу. Инвестиционным консультантом сделки выступает компания lazard, юридическим - CMS. Британская газета Financial Times писала, что на BTC претендуют два покупателя: помимо United Group, в их числе был американский фонд Providence Equity Partners.

Новый владелец BTC – United Group – объединяет телекоммуникационные и медиа-активы на Балканах. Компания принадлежит британскому фонду BC Partners и американскому фонду KKR. Ранее United Group приобрела хорватскую «дочку» шведского сотового оператора Tele2 за 220 млн евро. У компании есть также активы в Словении, Черногории и Боснии и Герцеговине.

Угрозы от российского бизнесмена Дмитрия Косарева

С 2016 г. Empreno Ventures судится в различных юрисдикциях за акции BTC. Дмитрий Косарев утверждает, что его структура является владельцем не только 43% акций BTC, принадлежавших Цветану Василеву, но и 33% акций оператора, принадлежавших «ВТБ-Капитал» до 2015 г.

Косарев говорит, что «ВТБ-Капитал» был номинальным владельцем указанного пакета акций BTC в пользу Василева, после чего этот пакет должен был быть передан структуре Косарева. Аукцион по продаже BTC, проведенный в 2015 г., Косарев считает незаконным.

ВТБ и Спас Русев обвинения в свой адрес отрицают и уверяют, что Высокий суд Лондона отверг все притязания Косарева. Но российский бизнесмен не сдается. После объявления о новой продаже BTC Косарев пообещал судиться с BC Partners и United Group в Люксембурге.