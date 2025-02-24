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Евдокимов Александр



24.02.2025 «Свеза» в Тюмени внедряет новые системы безопасности на производстве 1
14.09.2023 PLM-комплекс «Аскон» поможет ООО «Мединтелл» ускорить разработку уникальных медицинских изделий 1
07.03.2023 Россиянину впервые в истории дали срок за торговлю на криптобирже 1
29.01.2019 «Связной | Евросеть» и ВТБ запустили сервис по пополнению карт иностранных банков наличными 1
14.05.2018 ВТБ обеспечил безналичный расчет для компаний-ломозаготовителей 1
30.01.2009 Россия: HP пробует выпрямить поставки 1
20.01.2009 НР открыл офис в Калининграде 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Евдокимов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Моби.Деньги - Mobi.Деньги 70 2
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 1
HP Inc. 5693 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 406 1
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 143 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 401 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2819 2
Связной ГК 1372 1
Visa International 1950 1
Евросеть 1405 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1883 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 481 1
Интер РАО - Калининградская ТЭЦ-2 3 1
МедИнж НПП 1 1
Эндокарбон - EndoCarbon 1 1
Руслом.ком НСРО НП 2 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 337 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 346 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1231 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1536 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27958 1
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 280 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5069 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1462 1
Cryptocurrency Exchanges - Криптобиржи - Криптовалютные биржи - сервис покупки-продажи криптографических валют в режиме реального времени 134 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 496 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 701 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3748 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1715 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51002 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66723 1
MedTech - Здравоохранение - Протезирование - Prosthetics - БиоМЭМС - Биомедицинские микроэлектромеханические системы - Бионика - бионические модели 162 1
Оповещение и уведомление - Notification 4672 1
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 63 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 615 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 208 1
FreePik 1031 1
АПМ НТЦ - APM FEM - система прочностного анализа для КОМПАС-3D 7 1
Garantex - криптовалютная биржа 7 1
Неолант - Полином САПР - Полином MDM 20 1
Аскон - Лоцман:PLM 83 1
Киричек Алексей 66 2
Павлов Антон 16 1
Гурова Вера 13 1
Kemp Owen - Кемп Оуэн 55 1
Лихунов Игнат 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145419 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43403 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17485 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2439 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3108 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1300 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1480 2
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Германия - Федеративная Республика 12708 1
Италия - Итальянская Республика 4361 1
Франция - Французская Республика 7861 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14150 1
Грузия 1244 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1035 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17134 1
Индия - Bharat 5470 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2986 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3971 1
Россия - СФО - Новосибирск 4328 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2258 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2759 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3125 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1668 1
Бразилия - Федеративная Республика 2374 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1576 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1149 1
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Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1200 1
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9891 1
Кредитование - Микрокредитование - Микрофинансирование - МФО - Микрозаймы - Небанковское кредитование 107 1
Forbes - Форбс 829 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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