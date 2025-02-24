Евдокимов Александр
Евдокимов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 337 1
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 346 1
|Киричек Алексей 66 2
|Павлов Антон 16 1
|Гурова Вера 13 1
|Kemp Owen - Кемп Оуэн 55 1
|Лихунов Игнат 1 1
|Forbes - Форбс 829 1
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