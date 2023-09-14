PLM-комплекс «Аскон» поможет ООО «Мединтелл» ускорить разработку уникальных медицинских изделий

ООО «Мединтелл» (участник Биомедицинского кластера Пензенской области «Биомед») приступило к внедрению цифровых решений «Аскон» для повышения эффективности конструкторско-технологического обеспечения разработки и производства медицинских изделий в группе компаний «Мединж». Проект реализуется при грантовой поддержке Фонда содействия инновациям по программе «Цифровизация-ЦТ». Об этом CNews сообщили представители «Аскон».

Компания планирует ускорить разработку и постановку на производство новых изделий за счет использования PLM-комплекса, включающего систему управления инженерными данными «Лоцман:PLM», САПР технологических процессов «Вертикаль» и систему управления нормативно-справочной информацией «Полином:MDM». Партнером по внедрению выступает Региональный центр «Аскон-Поволжье».

В группе компаний «Мединж» ООО «Мединтелл» отвечает за разработку конструкторской документации инновационных медицинских изделий и технологических процессов их изготовления. За последний год группа компаний «Мединж» в три раза увеличила производственные площади и нарастила номенклатуру, чтобы заместить импортную продукцию для кардиохирургии, нейрохирургии и других видов высокотехнологичной медицинской помощи.

Необходимость справляться с возросшим объемом работ по управлению технической документацией привела ООО «Мединтелл» к решению о внедрении комплексной информационной системы подготовки производства. В качестве первоочередных задач определены наполнение специализированных справочников «Полином:MDM» и организация электронного архива документации в «Лоцман:PLM».

Выбор в пользу «Аскон» был сделан на основании положительного опыта применения системы проектирования «Компас-3D». Создание точной электронной модели и расчет параметров будущего изделия в приложениях APM FEM и KompasFlow позволят выпускать меньше экспериментальных образцов и заранее видеть пути оптимизации.

Благодаря тесной интеграции PLM и САПР-инструмента от одного разработчика в проекте учитываются интересы всех инженерных подразделений, задействованных в подготовке производства.

Александр Евдокимов, генеральный директор НПП «Мединж»: «Одним из главных изделий, спроектированных в КОМПАС-3D, стал протез аортального клапана сердца с трансфеморальной системой доставки, который может имплантироваться без вскрытия грудной клетки и остановки сердца. Протез и система доставки уже зарегистрированы и представлены на российском рынке и в некоторых странах ближнего зарубежья. Мы постоянно совершенствуем нашу продукцию, и работа в единой информационное среде

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PLM-комплекса поможет быстрее проводить модернизацию и запуск в производство новых изделий».

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ООО «Мединтелл» входит в ГК НПП «Мединж», является участником Биомедицинского кластера Пензенской области «Биомед» и резидентом технопарка «Рамеев». Имеет опыт разработки и подготовки производства медицинских устройств всех классов риска, в том числе протезов клапанов сердца и протезов межпозвоночных дисков.

ЗАО НПП «Мединж» создано в 1994 г. в Пензе и специализируется на научных исследованиях, разработке, внедрении и продвижении собственных инновационных медицинских изделий, эндопротезов и имплантатов для человека. Более 70% процентов имплантируемых в России клапанов сердца приходится на продукцию «Мединж». В группу компаний «Мединж» также входят такие компании, как ООО «Кардиоплант», ООО «Наномед», ООО «Эндокарбон», которые являются производителями медицинских изделий из биологических материалов, коронарныхстентов, кардиологических окклюдеров, спинальных кейджей и межпозвонковых дисков.