«Свеза» в Тюмени внедряет новые системы безопасности на производстве

Лесопромышленная группа «Свеза» реализует сразу несколько новых проектов по производственной безопасности на комбинате в Тюмени. Цеха предприятия оснащают защитной блокировкой LOTO, обустраивают площадки обслуживания оборудования и обозначают транспорт лазерной световой визуализацией. Общая сумма инвестиций в новые барьеры безопасности составит около 13 млн руб. Об этом CNews сообщили представители группы «Свеза».

В январе 2025 г. на комбинате «Свеза» в Тюмени завершили оснащение погрузчиков лазерной визуализацией зон риска. Теперь работающий транспорт стал еще более заметным для людей. Маркерные фонари, которые установили на каркасах техники, очерчивают траекторию движения красными линиями. Ширина светового контура составляет 15 см и расположена на расстоянии от одного до полутора метров от машины. Это дает возможность создавать заметное и яркое изображение, которое обозначает зону работы погрузчика.

Новые проекторы световой демаркации дополнили реализацию программы «Человек – транспорт». Ранее в рамках нее на комбинате была нанесена специальная разметка и установлены барьеры, разделяющие потоки человека и транспорта, а автопогрузчики оснащены ограничителями скорости и LED-фонарями.

Одновременно в 2025 г. на производстве стартовали работы по внедрению системы безопасности LOTO. Она предполагает использование специальных блокираторов, бирок и замков, которые исключают подачу любых источников энергии на время обслуживания или ремонта оборудования. Специалистами на комбинате было определено 270 точек отключения энергии (электрической, кинетической, гидравлической, пневматической), которые необходимо блокировать. До конца года системой оснастят сразу 14 производственных линий. Таким образом сотрудники, которые проводят ремонт, буду надежно защищены во время работы.

Создаются и безопасные зоны обслуживания станков и агрегатов на высоте. Для этого на предприятии ведут работы по обустройству металлических площадок и лестничных платформ. К началу 2025 г. такими барьерами безопасности оградили уже шесть точек обслуживания крупногабаритного оборудования и производственных линий. Новые системы доступа позволяют без риска для жизни и здоровья проводить ремонт и уход за механизмами на высоте до семи метров. Работы по обустройству новых площадок продолжатся до конца 2025 г.

«Мы выступаем за безусловный приоритет жизни и здоровья человека над всем остальным. Именно поэтому в ежегодный инвестиционный план закладываются средства на программы безопасности, благодаря которым производственная среда становится более удобной и дружественной для сотрудников. Меры, которые мы уже приняли, позволили снизить количество мест с высоким уровнем риска на 35%. Уверен, что новые системы безопасности, которые мы внедрим в 2025 году, позволят нам усилиться в этом направлении», — сказал Александр Евдокимов, начальник управления охраны труда, производственной безопасности и экологии комбината «Свеза» в Тюмени.